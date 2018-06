Na Ćemovskom polju u toku je berba breskve. Većina radnika je iz Crne Gore. Međutim, kada počne berba vinskog grožđa, Plantažama će trebati 15 puta više radnika, ali gotovo svi će biti stranci. Da li se Crnogorci stide posla berača ili traže nešto lakše na primorju, iz Plantaža napominju da berači imaju imaju obezbjeđeno spavanje i dva obroka, te da dnevno mogu da zarade od 15 do 30 eura.

Slobodan Avramović potegao je iz Priboja na Ćemovsko polje da bere breskve.

"Dolazim ovdje 5-6 godina svako ljeto, tako da sam u kondiciji, navikao na te uslove, ko izdrži znači da može. Koliko možete zaraditi dnevno? Pa tuda oko 20 eura. Jeste li zadovoljni sa tim? Pa jesam, za ljeto u suštini to je dobra dnevnica."

On je jedan od 50 radnika koji beru breskve na 44 hektara.

"Breskva je izvanrednog kvaliteta, što uberemo to i prodamo REZ Do sada smo ubrali 250 hiljada kilograma, plan je da završimo berbu negdje sredinom do kraja avgusta i uberemo oko 600 hiljada kilograma. Breskva ima najpovoljniju strukturu kada je u pitanju radna snaga iz Crne Gore, tu dođu radnici, tako da je njih na berbi breskve oko 80 odsto, ovo 20 odsto nadomjestimo iz republika iz okruženja", kaže Dušan Kankaraš iz Plantaža.

Rekorder je ovaj momak iz Nikšića. Ovdje ga zovu “profesor”, jer je završio jezik i književnost, ali nema posao u struci.

"Brze ruke, brze noge i kondicija, naučio sam, ja sam sa sela, naučio sam da radim po čitav dan. Brao sam po 202 gajbe jedan dan. Neki prosjek tu oko 140-150 gajbi, to je oko 25-30 eura", kaže Marinko Eraković.

Narednog mjeseca počinje berba stonih sorti grožđa, za šta je potrebno 170 radnika.

"Tu je potpuno obrnut slučaj, imamo svega 30 odsto radnika iz Crne Gore, a 70 moramo da obezbjedimo sa strane. Još gori problem je kada dođe berba vinskog grožđa, počinje u avgustu, tada nam uz naša tri kombajna koji mijenjaju nekih 250 radnika, treba gotovo 700 do 900 radnika, tu radnika iz Crne Gore gotovo nema ni pet odsto, po nama glavni razlog je što oni idu po primorju, jek je sezone, traže neki lakši radni posao...", navode iz Plantaža.

Profesor za kraj poručuje da se mora raditi.

"Pošten posao nikada nije sramota."

