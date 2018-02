Diab: Zašto nijedan medij ne govori da ti isti jadnici u istočnoj Guti bombarduju Damask?

Građanski rat u Siriji najbolji je primjer neobjektivnog izvještavanja, budući da su mediji, naročito zapadni, okrenuti isključivo protiv režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, što se vidi i u najnovijim sukobima u istočnoj Guti.

To je za Televiziju Vijesti kazao libanski novinar i ratni izvještač hrvatskog "Večernjeg lista", Hasan Hajdar Diab.

On je u Podgoricu došao na poziv Mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – Lupa i Fakulteta političkih nauka, kako bi studentima novinarstva govorio o izvještavanju iz ratom pogođenih područja.

Hajdar Diab je 2016. godine za Dojče vele sa crnogorskim saradnicima napisao seriju tekstova “Dosije dim”. U tekstovima koje je prenio veliki broj regionalnih, ali samo rijetki domaći mediji, istraživao je šverc cigareta iz Crne Gore za Libiju i na taj nacin stvaranje svojevrsne veze sa Islamskom državom i Al Kaidom.

On je objasnio zašto je teže doći do crnogorskog premijera Duška Markovića nego do al-Asada, kog je uspio da intervjuiše u Siriji prošle godine.

"Ti praviš intervju sa Bašarom al-Asadom, a tu portparol ili PR premijera ti ne odgovara na mejl! Zoveš ga i neće da ti se javi! Mislim, to je katastrofa. Sirijski problem nije Bašar al-Asad. Rušenje režima Bašara al-Asada je bilo isključivo rušenje kičme šiitske osovine koja ide od Teherana, preko Bagdada, Damaska. Danas, vraćamo se na istočnu Gutu, to me podsjeća na Alepo. Danas su mediji, pogotovo zapadni, isključivo usmjereni protiv režima Bašara al-Asada Zašto niti jedan medij ne govori da ti isti jadnici u istočnoj Guti svaki dan bombarduju Damask? Niko ne priča koliko djece je poginulo, koliko škola je porušeno, itd", istakao je Diab.

2016. godine ste se bavili izvozom cigareta iz Crne Gore u Libiju, i prema podacima do kojih ste došli, te cigarete su uglavnom završavale u lukama koje kontrolišu Al Kaida i Islamska država. Da li mislite da je ta priča zaokružena, možete li nam dati neke detalje?

"Preko Ministarstva unutarnjih poslova Libije potvrđeno je da su brodovi koji su išli i došli tamo preko luka u Libiji, išli su na područje gdje je bila i ISIL i Al Kaida, zapravo islamista. Ne bih ja rekao da se Vlada direktno umiješala ili direktno komunicirala s tim terorističkim skupinama. Naravno, postoje posrednici. Zamislite da sjutra Al Kaida ili ISIL kažu, evo mi sa crnogorskom vlastima ili političarima trgujemo. Ko će danas to vjerovati? Zbog toga mislim da su išli preko njih. To je tako, i do kada će to trajati, pitaj Boga. I ja čisto sumnjam da su odustali od toga da se time bave i niko to nije u konačnici ni demantovao i nije pokušavao demantovati", rekao je Diab.

Nedavno je u medijima odjeknula vijest da preko Crne Gore, i preko regiona, ide smrtonosni talas izbjeglica. Imate li možda neke konkretnije podatke o tome šta nas očekuje?

"Mi nećemo nikada vidjeti one prizore što smo vidjeli 2015. godine. Nažalost, biće još šverca, biće još prebacivanja. Gdje je uloga države u svemu tome, jer teško da stotine hiljada migranata mogu prolaziti kroz neku zemlju, a da država ne zna za to? Tu se radi o izuzetno velikom novcu. Možeš misliti kad dobiješ pet hiljada dolara po osobi. Policajac, nije bitno da li je Hrvat, Crnogorac, Srbin, Albanac, gledaj, ako ti dobiješ po glavi 100-200 eura, pa ja ću ti pustiti koliko hoćeš. Za Crnu Goru koja ima 600-650 hiljada stanovnika, 10 ili pet hiljada migranata, to je puno", rekao je Diab.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (12 glasova)