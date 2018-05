Dnevnica: Kopča između onih koji imaju malo više i onih koji imaju premalo

Treća sezona Dnevnice koju je publika gledala na televiziji Vijesti je gotova, a u srijedu, 30. maja će biti prikazan specijal. Autor i producent emisije Vladan Otašević je više nego zadovoljan jer su i ovoga puta ostvarili misiju - da pomognu onima kojima je pomoć potrebna.

“Kada smo snimili prvu epizodu sa glumcem Mladenom Nelevićem vjerovali smo da će emisija imati dobar prijem kod publike. Međutim, ono sa čim smo se uskoro sreli pokazalo je da Dnevnica prevazilazi sve naše planove i očekivanja i postaje projekat od značaja za ogroman broj građana, organizacija, privrednih subjekata, pa čak i institucija”, pohvalio se Otašević, dodajući da je Dnevnica postala kopča između onih koji imaju malo više i onih koji imaju jako malo.

“U njoj je dosad učestvovalo na hiljade osoba koji su željeli da nekome pomognu. U svakoj epizodi direktno ili posredno učestvuje stotinak ljudi. To je produkcijski jako teško organizovati, a samim tim troškovi proizvodnje su veći. Međutim, zahvaljujući našim prijateljima iz Idea marketa koji su pokrovitelji projekta i brojnim sponzorima uspijevamo da realizujemo Dnevnicu. Imamo veliku pomoć i od Banke hrane koja nam predlaže porodice za učešće. To je jako odgovoran i težak posao jer se svakodnevno javlja po nekoliko porodica koje bi da učestvuju”, priča on i otkriva da je najlakši posao pronaći goste.

“Maltene svi sa oduševljenjem prihvataju da jedan svoj dan posvete humanitarnom radu”, potvrđuje Otašević.

“Odavno nijesmo bili u situaciji da nekome objašnjavamo kakva je emisija Dnevnica. Svi znaju, gledaju...ali učešće ipak zavisi samo od ličnog osjećaja empatije čovjeka (ili ljudi) koji su na čelu firme ili koga pozivamo kao aktera. Tako da jeste lakše, ali smo u stalnoj potrazi za dobrim srcima”, nadovezala se voditeljka emisije Biljana Savićević.

Otašević je ponosan na činjenicu što Dnevnica iz sezone u sezonu raste, a na pitanje šta je po njegovom mišljenju obilježilo i ovu, odgovara:

“Trudimo se da je nadograđujemo nečim novim u svakoj sezoni kako bi i dalje ostala omiljena emisija. Svaka epizoda je posebna. Nosi specifičnu težinu koju joj u najvećem procentu akter određuje. Ove godine smo pored porodica koje su u stanju socijalne i materijalne potrebe pomagali i organizacijama i udruženjima koja se bave problemima ranjivih kategorija društva. Takođe smo pozvali i one ljude koji nijesu javne ličnosti da učestvuju i to se pokazalo kao pravi potez. Prikupljeno je mnogo novca. Svaki završetak snimanja je prepun utisaka. Međutim, pored svih trenutaka radosti i velike pomoći koju smo donosili u domove, bilo je i onih koji su nas učinili neopisivo tužnim poput epizode u kojoj je rukometašica Itana Grbić prikupljala pomoć za profesora i novinara Duška Šiljka, a koji je nažalost preminuo prije premijere epizode”, prisjetio se Otašević.

Ove sezone akteri Dnevnice su iz emisije u emisiju rušili rekorde u prikupljanju sredstava.

“Smatram da je obaranje rekorda nešto što je manje bitno u odnosu na nečiju želju i potrebu da učestvuje i pruži sve od sebe da bi nekome pomogao. Dosad smo snimili 85 epizoda i prikupili oko pola miliona eura pomoći koju smo mogli da evidentiramo. Svaki djelić te pomoći je bitan jer je od srca”, ističe Otašević i otkriva da im se dešavalo da ih na ulici zaustave i oni najsiromašniji jer žele da odvoje od svoga eura pola da bi pomogli nekome ko je u sličnoj situaciji.

“Kad to doživite, onda shvatite da nije sve izgubljeno i da solidarnost postoji, a da je Dnevnica platforma koja omogućava da se ljudi različitih socijalnih i materijalnih slojeva spajaju i pomažu”, objašnjava Otašević.

Voditeljka emisije Biljana Savićević kaže da ne samo ona, već kompletna ekipa pamti svako snimanje, detalje, reakcije, riječi, utiske...

“Svako nosi svoj značaj. Najjača dva utiska u ovoj sezoni su, jedan krajnje radostan kada smo u Rožajama prebrojali vaučere i shvatili da su motociklisti iz moto kluba Sokolovi sakupili više od pedesetjednu hiljadu eura, i drugi krajnje tužan, kada su nam pola sata prije emitovanja emisije javili da je naš kolega Duško Šiljak za koga smo sakupljali pomoć, preminuo”, prisjeća se Savićević.

Kao što su i sami istakli, ove sezone dali ste šansu i nekim ljudima koji nijesu baš javne ličnosti da budu junaci Dnevnice.

“Neću praviti razliku između javnih ličnosti, i onih koji su pomagali, a nijesu u fokusu javnosti. Svako je dao doprinos onoliko koliko je mogao i hvala im na tome. Prema mome mišljenju, ljudi prepoznaju i podržavaju iskrenu emociju, a to je između ostalog i projekat Dnevnice. Zato se zahvaljujem svima koji su na bilo koji način učestvovali, a najviše u ime porodica kojima se pomagalo, za sve ono što su nam pružili da bi ova naša priča bila uspješna”, zaključuje Otašević.

