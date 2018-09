Dom revolucije u NK bi trebalo da postane moderni tržni i poslovni centar: Projekat vlasti prihvatljiv i opoziciji

Od zdanja koje je sedamdesetih godina prošlog vijeka planirano da bude dom kulture vrijedan divljenja, preko plave grobnice u čijim je katakombama 17 osoba izgubilo život, a desetine povrijeđeno, Dom revolucije u Nikšiću do kraja naredne godine, trebalo bi da postane, moderni tržni i poslovni centar.

Arhitekte na osnovu čijeg projekta je rekonstrukcija početa u martu, poručuju ipak da je prije davanja u zakup ovih prostora bilo neophodno sanirati cijeli objekat Doma revolucije, jer sada nije bezbjedan.

Međutim domaće arhitekte, ali i opozicija koja se uvijek protivi idejama i projektima vlasti kažu da je ovaj prihvatljiv i da pripada novom vremenu i standardima.

Umjesto pozorišta, bioskopa, kongresne dvorane, RTV centra, umjetničkih radionica, memorijalnog ostrva i drugih sadržaja, djelove nikšićkog Doma revolucije će putem nadmetanja uskoro moći da uzmu u zakup na 30 godina brojni zainteresovani investitori.

"Pominjali ste Goranović, Lakoviće, Nikšićki mlin ko je još tu od investitora?"

"Voli se interesuje, ovi što su zainteresovani za fitnes centar, Tehnopolis je zainteresovan sa nekim Japancima...", kazao je Veselin Grbović, predsjednik Opštine Nikšić 29.avgusta ove godine.

Tendere za prostore Doma revolucije Opština će raspisivati tokom ovog mjeseca.

I ništa tu ne bi bilo čudno, da nije posrijedi ko zna koja po redu prenamjena objekta.

Do sada samo na riječima.

"Danas kad dođete i stanete ispred Doma revolucije, pravo je zadovoljstvo da pomislite kako će to izgledati krajem 2016.", rekao je 2013. godine Branislav Mićunović, nekadašnji ministar kulture.

"Da se tu radi jedan centar za Jugoistočnu Evropu po pitanju novih tehnologija industrijskih i nekih drugih stvari", kazao je Grbović 2016.

"20 posto tog velikog objekata će biti promenade i nastavci ulica i trgova Nikšića i za sada 70 odsto objekata imamo namjeru da zaštitimo, konzerviramo", kazao je Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma u martu 2018.

Projekat slovenačko-švajcarsko-crnogorskog tima koji je pobijedio na konkursu Ministarstava održivog razvoja, na osnovu koga je investitor dobio građevinsku dozvolu a radovi počeli u martu, već je revidiran i isključena je obaveza fazne rekonstrukcije.

Davanje prostora u zakup predviđao je i projekat, ali kako kaže Boštjan Vuga, jedan od arhitekata koji su ga radili, pod određenim uslovima koji se tiču bezbjednosti.

"Prije davanja u zakup ovih prostora bilo je neophodno sanirati cijelu konstrukciju odnosno objekat Doma revolucije, jer takav kakav je sada nije bezbjedan ni funkcionalan. S druge strane da bi se prostori u Domu revolucije dali u zakup, nije nužno srušiti pola objekta", rekao je Vuga.

Autori projekta, kaže Vuga nemaju međutim pravni osnov za pokretanje postupka protiv izvođača radova i investitora.

Da treba voditi računa o konceptu konstrukcije ovog objekata saglasan je i poslanik Demokratskog fronta (DF) Veljko Vasiljević, nekadašnji direktor Direkcije za planiranje u Opštini Nikšić.

Podsjeća da je lokalna uprava koju je vodila opozicija 2003. godine imala sličan projekat, koji je tada opstruirao DPS. Ipak, raduje ga što se ovo pitanje konačno rješava.

"To su dva grada, Nikšić iz osamdesetih i Nikšić danas i normalno je da i funkcija ovolikog objekta mora da bude potpuno i radikalno drugačija. To je jednostavno stvarnost koju moramo prihvatiti", kazao je Vasiljević.

Arhitekta Srđan Tadić smatra da je trebalo napraviti strategiju za realizaciju projekta, jer tako ne bi došlo do problema prilikom rekonstrukcije Doma. Izdavanje prostora u zakup i prenamjenu objekta ne vidi kao problem.

"Ja to ne osuđujem, ko može da plati to i da se naseli, naprotiv. Samo naravno taj proces kontrolisti. To je ključna stvar", poručio je Tadić.

Od izdavanja prostora u Domu revolucije, Opština planira da godišnje prihoduje oko 150 hiljada eura. Ne tako puno novca, a ni tako komplikovana ideja i plan koji se nijesu mogli realizovati za skoro tri decenije koliko je DPS na čelu Nikšića.

Samo da nova Delta, kako je već nazvao predsjednik opštine bude sigurna i bezbjedna za njene stanare i sve druge.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)