Đukanović: Spreman sam da pred kamerama analiziram da li su "Vijesti" fašistički medij

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ovih dana aktivno učestvuje u kampanji DPS-a za lokalne izbore. U razgovoru za TV "Vijesti" kaže da je kampanja počela prije nego je izabran za predsjednika države, i da planira da taj posao i završi.

O tome da li će podnijeti ostavku na funkciju predsjednika stranke,sto je dobra praksa u demokratskim društvima, odlučiće, kaže, nakon izbora.

„Znam da postoje iskustva i jednog i drugog tipa, imamo danas ne mali broj ljudi, koji su i na državnim funckijama, a istovremeno vode stranke, ali imamo i iskustva drugih koji su preuzevši državne funkcije napustili kormilo stranaka. Porazgovaraćemo malo, da vidimo šta je nabolje za našu stranku, šta je najbolje za demokratski život Crne Gore“, rekao je Đukanović.

Đukanović negira da postoje sukobi u DPS-u, o kojima se sve glasnije govori i izvan opozicionih krugova.

„Sjetićete se tih priča od 90-tih godina, kako je tu aktuelan neki raskol. Nekada je to bilo sa Svetozarom Marovićem, nekada sa Milicom Pejanović Đurišić itd. Kao što vidite tu se zaista ništa nije promijenilo, ta ekipa je sačuvala odnose i uvijek je znala da svoje odnose stavi u funkciju onog što je važnije, a to je stranački interes. Mislim da se te teme uvijek potenciraju u predizbornoj kampanji i da to bjelodano govori da je opozicija bez argumenata. Nema ništa od toga. Kao što vidite vrlo jedinstveno radimo“, kazao je Đukanović.

Upitan da li bi danas povukao svoju izjavu da su "Vijesti" fašistički medij, jer navodno imaju diskriminatoran odnos prema članovima njegove porodice, Đukanović odogovara da nikada ni jednu izjavu ne daje nepromišljeno, i da kada je tako teška treba da bude opominjuća za onoga na koga se odnosi. Spreman je navodno i na razgovor pred kamerama, ovim povodom.

"Naravno uvijek sam raspoložen, ne sada, nego pred kamerama i sa bilo kim da napravimo tu analizu, i da vidimo da li sam ja to nešto previdio ili je riječ ovakvoj uređivačkoj politici. Ako je to, onda mislim da je kvalifikacija na mjestu, i kvalifikacija upućena onima, koji bi trebali malo da se preispitaju u odnosu na svoju uređivačku politiku“, rekao je Đukanović.

Đukanović će u nedjelju na Cetinju biti inaugurisan u novog predsjednika Crne Gore.

