"Đukanović uvijek pruža ruku nakon izbora, a nikada prije"

Poslije jedne ne tako uzbudljive kampanje, uslijedila je i ista takva noć – u rezultatskom smislu, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Miloš Bešić. I dok je rezultat za njega očekivan, izlaznost koja se zaustavila na nepunih 64 odsto, ga je donekle iznenadila.

„Neizlasnost jednog dijela opozicinoh birača, tih nekoliko posto je proizvelo efekat da je Đukanović imao nešto više nego što je to bilo za očekivati“, navodi Miloš Bešić, profesor na FPN u Beogradu.

Kandidat DPS-a dobio je podršku oko 180 hiljada birača, što je trećina biračkog tijela. S druge strane, čak 195 hiljada građana ostalo je kući.

„Partije koje su podržavale Đukanovića, zajedno sa DPS, su na parlamentarnim izborima 2016 uzele 200 hiljada glasova, sada je to 180 hiljada. Oni su uzeli 20-25 hiljada manje glasova od onoga što je partijski potencijal. Oko 150 hiljada glasova su dobile partije koje su podržale Bojanića, a on je uzeo negdje oko 120 hiljada, to je pad od nekih 30 hiljada. Jedino je gospođa Vuksanović – njena partija je uzela 20 hiljada glasova na parlamentarnim izborima, a ona je kao predsjendički kandidat uzela 27 hiljada glasova, jedino tu imamo rast “, smatra Bešić.

Đukanović je u čak 17 od 23 opštine osvojio preko 50 posto a opozicija je imala više u svojim uporištima – Herceg Novom, Kotoru, Budvi, Beranama, Kolašinu i Plužinama. Ipak, ono što treba da ih posebno zabrine je Đukanovićev trijumf u Podgorici - 40 dana pred lokalne izbore. Bešić ipak smatra da su lokalni izbori uvijek priča za sebe.

„Podgorički su sami po sebi interesantni, ja bi ih uvijek tretirao drugačije, jer Podgorički izbori su kao parlamentarni u malom. Raspored glasova vrlo sličan kao na nivou Crne Gore, tako da tog prelivanja automatskog nema, ali uticaja ima“, navodi Bešić.

Bešić ističe i druge interesantne rezultate po opštinama.

„Na Cetinju su dva kandidata Draginja Vuksanović i Mladen Bojanić, koji su maltene podijelili to opoziciono biračko tijelo, što nije bilo zaočekivati s obzirom na odnos snaga nedavno održanih lokalnih izbora, gdje je gospodin Bojanić trebao da ima mnogo mnogo više glasova nego što ih je imao. Kao i 2013 interesantni su rezultati u manjinskim sredinama , gro nacionalnih glasača je zaista podržalo Đukanovića, ali je u tim opštinama srazmjerno izlaznost mnogo manja nego na republičkim izborima za 20 odsto. “

Novi predsjednik, juče je iz svog izbornog štaba, poslao poruku o pružanju ruke opoziciji. Bešić kaže da je zanimljivo da Đukanović uvijek pruža ruku nakon izbora, a nikada prije, kada je po njegovom mišljenju mnogo potrebnije.

„U vremenu koje dolazi , ostaje nam da vidimo šta znači ta ispružena ruka . Da li to znači da se pozivaju da se pređe na njihovu stranu s druge strane barijere, ili to znači da se nađu zajendički interesi, koji je to minimum poltičkog, vrednosnog, ukupnog konsenzusa, koji se može postići bez obzira na razlike.“

Bešić je poručio i da ne očekuje da će Đukanović, kao predsjednik svih građana, podnijeti ostavku na mjesto lidera DPS-a.

