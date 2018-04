"Đukanovićevi birači vjeruju onome što pišu "Vijesti" - da je ovo zarobljena država"

Lider DPS-a, koji skoro 30 godina vlada državom smatra da suštinska opoziciona centrala nisu opozicione partije, već, kako je rekao, medijski koncern "Vijesti", koji sa dijelom NVO sektora "koriste jedan dio opozicionih partija za svoje eksponente na političkoj sceni". Zasmetalo mu je izvještavanje medija o poslu njegovog sina Blaža s malim hidroelektranama, čiju struju plaćaju svi građani.

"Ako vi šaljete poruku da moj sin, član moje porodice ne može da bude neko ko se bavi biznisom na crnogorskom ekonomskom prostoru, to je poruka da bi neko trebalo biti diskriminisan. To su fašističke ideje. Sa fašizmom se ne mogu praviti kompromisi. Ja ih ne pravim. A pravi ih dosta ljudi, onih koji su pristali na pravila terora koja se diktiraju iz tih centara. Njihova ideja je promijeniti vlast po svaku cijenu, nema tu druge ideje", kazao je Milo Đukanović.

Komentarišući Đukanovićevu izjavu, u listu Vijesti kažu da je upravo dugogodišnji premijer dao doprinos fašizmu na Balkanu, te da ovakve izjave ne dolaze slučajno.

"Sve ovo radi sa planom, ciljano jer je tačno da su Vijesti centrala odnosno kredibilna medijska kuća kojoj najviše vjeruju i njegovi birači. Njegovi birači vjeruju onome što mi pišemo-a mi pišemo da je ovo zarobljena država, da Evropljani pišu da je ovo zarobljena država, da Amerikanci kažu da je ovo zarobljena država jedino on smatra da je ovo med i mlijeko, vjerovatno gleda samo Pink. Znači, njegov cilj je da kredibilitet koji mi imamo kod naših gledalaca i kod njegovih birača uruši kako bi mu to pomoglo da nekako pobijedi na ovim izborima. “, navodi Mihailo Jovović, glavni i odgovorni urednik Vijesti.

Đukanović je i ranije javno pozivao na “istrebljenje” svojih neistomišljenika i kritičara iz nezavisnih medija i civilnog sektora, kaže direktorica MANS-a Vanja Ćalović Marković. Podsjeća da je upravo MANS otkrio da Blažo Đukanović na ime subvencija za struju, kako kaže, reketira građane.

"Prvi put nas naziva fašistima i ta poruka ne bi bila tako opasna da dolazi od nekoga drugoga. Ona predstavlja jasan poziv na linč i jednu vrlo opasnu poruku koja može da završi na različite načine. Kada on nekoga naziva fašistima, imajući u vidu činjenicu da on kontroliše institucije sistema iz sjenke, da je on u vezi sa kriminalnim miljeom decenijama, to je jasan pokazatelj da Crna Gora klizi u otvorenu diktaturu“, kazala je Vanja Ćalović Marković (MANS).

I u opozicionim redovima Đukanovićevu izjavu vide kao poruku diktatora koji guši slobodu medija.

" Ova izjava pokazuje da je on nije državnik već klasični diktator koji sve čini da skandalozno crta mete. Đukanović nije čovjek koji može uvesti Crnu Goru u EU, već taj put usporava.", smatra Vladimir Martinović iz Demokratske Crne Gore.

“Danas smo svjedoci ocjena koje dolaze od Brisela do Vašingtona da je Crna Gora zarobljena država. I umjesto da se sa tom činjenicom Đukanović pozabavi, on pokušava da ugasi slobodnu riječ u Crnoj Gori. Prvo napadom na Javni servis a sad napadom na grupaciju Vijesti", naveo je Mirko Stanić iz SDP-a.

Iz URE su saopštili da Đukanović nikako da shvati da je obaveza medija i NVO da budu najbolji korektiv vlasti a ne da, kako kažu, sriču ode vječitom vođi. Đukanovićeve kvalifikacije na račun medija i nvo sektora u SNP-u vide kao vid slabosti uoči gubitka izborne trke za predsjednika države, dok u Demosu smatraju da bi ovakva izjava trebalo da zainteresuje Tužilaštvo zbog, kako kažu, " očiglednih elemenata govora mrženje. "

Dugogodišnji premijer i predsjednik DPS-a na linč novinara naše medijske kuće ne poziva od juče. Uredništvo i menadžment Vijesti nazivao je mafijom koju treba deratizovati, osnivačima opozicionih partija koji i na silu hoće da preuzmu vlast, pljačkašima i gubitnicima. Prošle sedmice, tokom predizborne posjete Tivtu, rekao je da je u Crnoj Gori najmarkatniji izazov destrukcija medijskog i nevladinog sektora koji se bori za vlast.

