Evo kako da prepoznate falsifikovane novčanice

Iz ruke u ruku, pa u džep, tako najčešće izgleda razmjena novca u Crnoj Gori. Podgoričani, naime, i sami priznaju da kada dobiju novac, ne provjeravaju njegovu autentičnost.

No dolazak velikog broja turista u Crnu Goru, objašnjavaju stručnjaci Centralne banke, povećava i šansu da se u opticaju pojavi falsifikovani novac. A kada on od građana dođe do banke, već je kasno i falsifikatori su uspjeli u svom naumu.

"Moramo reći da se u Crnoj Gori uglavnom radi o falsifikatima koji dolaze sa strane i zbog toga upravo savjetujem građanima da obrate pažnju prilikom prijema novca. Oni su prva i osnovna linija odbrane", rekao je Dejan Levičar iz Centralne banke Crne Gore.

Pa iako su falsifikati često vjerni originalu, da ih prepoznate nije vam potreban poseban uređaj, kaže Levičar, već samo dnevna svjetlost. A kontrola izgleda ovako:

"Kod prve serjie novčanica vidite arhitektonski motiv, tamni i svijetli, i vidite nominalnu vrijednost koja uvijek mora biti svjetlija u odnosu na arhitektonski motiv. Napravićemo poređenje sa falsifikatom: vidite razliku vodenog žiga, vidite razliku zaštitne niti i vidite razliku u dijelu poklapanja. Kontrola se takođe vrši pomjeranjem, gdje možete da vidite hologramsku traku, odnosno presijavajuću traku sa poleđine. Kod falsifikata je taj detalj statičan", kazao je Levičar.

Sličan je princip i kod nove serije novčanica koje je štampala Evropska centralna banka, a kod koje se na vodenom žigu umjesto erhitektonskog motiva našla boginja Evropa.

"Kod nove serije dodat je jedan dodatni detalj, tzv smaragdni broj, gdje vi pomjeranjem originalne novčanice vidite jednu smaragdnu boju koja pleše po tamnoplavoj podlozi. Sa poleđine, nalazi se jedno mastilo koje mijenja boju. Kod falsifikata to nije slučaj", kazao je Levičar.

Osim papirnih novčanica, kod kojih se najviše falsifikuju 20 i 50 eura, ima i lažnih kovanica. Kovači lažnog novca, međutim, ne vode računa o jednom detalju. Originalni novac je namagnetisan u središnjem dijelu i lako se može skinuti sa magneta. Falsifikat ne reaguje na magnet.

Centralna banka je inače u prvih pola godine obradila ukupno 169 falsifikovanih novčanica, a građani koji ih prepoznaju o tome treba da obavijeste policiju.

Da biste i sami prepoznali falsifikovani novac, nije vam potrebno više od deset minuta obuke, a sve detalje o tome možete pronaći na sajtu Centralne banke.

