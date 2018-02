Evo šta da radite sa ljekovima kojima je istekao rok

Koliko puta vam se desilo da prilkom sređivanja kuće nađete stare ili neupotrebljive ljekove? Mnogi ne znaju da je moguće apotekaru ili izabranom ljekaru vratiti medikamente koji nam više nijesu potrebni.

"Svakako je naša moralna obaveza da upozorimo pacijente da je jako štetno ukoliko taj antibiotik koji treba da se uzima u pravilnoj dozi, pravilnom vremenskom razmaku, i za pravu stvar, infekciju, mora da se uzima upravo na taj propisan način i ukoliko on dospije na smetlište, znači da bude dostupan određenim bakterijama, da one razvijaju rezistenciju, to postaje jako štetno za čovječanstvo", navodi Milena Cojić Rovčanin.

Većina porodica posjeduje manje ili veće zalihe ljekova koji se nalaze u kući za "Ne daj bože". Međutim, građani rijetko provjeravaju da li je određeni lijek i dalje upotrebljiv, čak i kada primijete da je određenom lijeku istekao rok, bacaju ga u smeće ne znajući da farmaceutski otpad opasno zagađuje životnu sredinu.

Ljekari upozoravaju da se ljekovi koji nijesu više upotrebljivi ne smiju bacati u smeće.

"Ukoliko ne istoše lijek do kraja, ili ukoliko neki lijek koji je zamijenjen i sad piju neki drugi, donesu pa ćemo taj lijek dati nekome ko bi trebao da ga koristi. A ne može sebi da ga priušti", navodi Cojić Rovčanin.

U Glavnom gradu postoji pet reciklažnih dvorišta gdje se preporučuje da bacate ljekove kojima je istekao rok trajanja.

Reciklažna dvorišta nalaze se na šest lokacija u Podgorici: u Ulici Iva Vizina na Zabjelu, Bulevaru Mihaila Lalića u Tološima, u Ulici Husinskih rudara na Koniku, u Orijenskoj ulici na Zlatici, u Ulici Kritskog odreda u Donjoj Gorici i u opštini Golubovci. u periodu od 2013. do 2017. godine, na reciklažnim dvorištima odloženo 47 kg starih ljekova.

