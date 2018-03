Gest Nikšićanke zadivio Crnu Goru: Mnogo pohvala i pozitivnih komentara

Da je crnogorsko društvo željno dobrih vijesti i primjera istinske humanosti, pokazala je sinoćnja priča Televizije Vijesti o Nikšićanki Tatjani Vukićević, koja je ustupila dio tijela i spasila život 20 godina mlađem komšiji.

Za samo nekoliko sati na portalu Vijesti, priča je imala preko 20.000 pregleda, a građani se nisu štedjeli u pohvalama i pozitivnim komentarima, pa su neki Nikšičanku predložili za Trinaestojulsku nagradu ili Nagradu oslobođenja Nikšića.

Tatjanina donacija bubrega dogodila se u zemlji u kojoj ljekari uzalud apeluju da se makar počne razmišljati o doniranju organa sa umrlih.

Tako je korisnik sa nickom Zipp1 napisao "Ljudi poput vas vraćaju nadu svima".

Korisnik sa nickom Oči_ boje_ meda je napisao "Nagrada grada Nikšića odmah da ide u ruke ovoj sjajnoj ženi! Svaka čast, bravo!".

Korisnik Sevrtko je napisao "E ovo je pravo, kad se nekome pomogne na sopstvenu štetu. Lako je pomagati po principu "ni iz džepa ni u džep"".

Slično se komentarisalo i na društvenim mrežama.

Na Fejsbuk stranici "Vijesti", prvi komentar postavio je Dragan Vulanović: "Čitam, a suze idu niz lice... Nevjerovatno. Vraćate vjeru u ljude divna ženo. Nisam pročitao i čuo ništa ljepše, ljudskije i plemenitije godinama. Hvala vam".

Nesvakidašnji primjer humanosti, danas je i u gradu tema broj 1. Nikšićani su ponosni na sugrađanku: "Svaka čast!", "Nešto što najviše čovjek može da uradi, plemenitost", Tako bi h i ja uradio pošto imam iskustvo iz familije, podržavam je u potpunosti. Dao bi komšiji bubreg? Svakom živom, jer znam kako to ide i kroz šta ljudi prolaze"., "Ponosan sam na tu sugrađanku i to bi trebao svak ko može, da pomogne da spasi nečiji život, posebno mladi". "Prvi put da čujem da se u Crnoj Gori dešava ovako nešto. A to što je donirala bubreg mlađoj oosobi zaslužuje skidanje kape, što bi se reklo. Inače, narod generalno nema svijest o tome".

Da iza postupka Tatjane Vukićević stoji snažan materinski instinkt, smatra profesor Filozofskog fakulteta Dušan Krcunović.

"Upravo prije nego ćete vi doći, bila je kod mene na konsultacijama jedna naša Nikšićanka, koja je takođe majka. I s njom sam razgovarao o ovom događaju i ona je onako lakonski iz svog džepa izvadila donorsku karticu", istakao je Krcunović.

Krcunović kaže da doniranje organa nije strano hrišćanskoj kulturi kojoj pripadamo i vjeruje da bi ovaj primjer mogao biti dobar putokaz odgovornosti i brige prema drugome, na šta smo kao društvo zaboravili

"Živimo u jednom vremenu u kojem se od selfija ne vide drugi ljudi. Ta osjećanja solidarnosti, empatije, potrebe da se stavimo u kožu drugih ljudi, to bi bilo dovoljno čak nekad", rekao je Krcunović.

