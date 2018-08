Mlada Libanka Aja Tiba svoju glumačku karijeru započela je sasvim slučajno dok je radila na jednom rijaliti šouu, kada je 2012. godine uspjela da postane dio glumačke postave serije “Povratak”. Serija je imala dobar prijem kod publike, pa je Aja grabila svaku dobru priliku koja joj se pružala, zahvaljujući kojima je postala ono što je danas. Njeno prvo pojavljivanje kao scenaristkinje bilo je 2017. godine u dvije romatične komedije “Tri prijatelja” i “50 hiljada”, koje su ostvarile ogroman uspjeh kod libanske publike. U razgovoru za Vijesti, Tiba je pričala o svojoj karijeri, kako glumačkoj, tako i produkcijskoj, a otkrila je i da planira dolazak u Crnu Goru.

Kako je biti glumica, pisac i producent u Libanu?

"Teško je. Sve zasebno je teško, ali ih ja sve praktikujem. Aprila 2012. godine sam objavila svoju prvu novelu pod nazivom “Vrijeme protiv budućnosti”. Priča govori o ženi koja je 12 godina provela pored svog muža u zastarjelom društvu, sa religioznim ljudima i njenom porodicom. To je istinita priča. Gluma i pisanje su moja strast, zahtijevaju umni napor, ali uživam u njima. Pisanje je možda korak naprijed, jer mi pruža mogućnost da budem i/ili igram sve karaktere odjednom.

Biti izvršni producent znači doprinositi poslu, organizovati snimanja od A do Š, završiti iste prije krajnjeg roka sa najboljim mogućim ishodom. Najteže je, jer ne spavate! Velika odgovornost..."

Foto: Privatna arhiva

Kažite nam nešto više o svojim počecima u glumi i produkciji takođe. Kada ste odlučili da se bavite glumom i da li imate neke uzore?

"Kao što sam ranije rekla, bila sam u kancelarijama Onlajn produkcije i spremala se za veliki projekat – rijaliti šou, kada je naišla naša velika zvijezda i zamolila producenta da mi da ulogu u seriji “Povratak”, i to se upravo i desilo. Kasnije, dobila sam još mnogo ponuda, veće uloge od te koje su kasnije postale vodeće u 2015. godini u seriji “Privatne veze”. To je bila panarapska serija koja je uključila glumce iz Egipta, Sirije i Libana, emitovana je na 12 kanala i napravila je ogroman uspjeh. Najznačajnija uloga u mojim počecima je bila u “Wled ElBalad”, to je serija koja ostvarila značajan uticaj na gledaoce i tada sam osvojila Mureks d’or nagradu kao „Obećavajuća zvijezda“.

Moji favoriti oduvejk su bili Al Paćino i Meril Strip. Zahvaljujući iskustvu i povezanosti, 2016. sam bila zadužena kao izvršni producent za panarapsku tv seriju „Ljubavna priča“, koja je emitovana na mnogim kanalima širom Libana."

Televizija Vijesti je tokom ljeta počela sa prikazivanjem serije Samra. Šta nam možete reći o seriji? Šta ona predstavlja i kakva je vaša uloga u njoj?

"Prvo, dopustite mi da kažem da sam mnogo ponosna kada vidim da se naša serija emituje u stranim zemljama. Ujedno bih se zahvalila i svima onima koji su doprinijeli da se to desi. Samra i uloga Mimo u njoj je uloga koja ima posebno mjesto u mom srcu. Iako imam sporednu ulogu koja počinje tek u 12. epizodi, imala je jak uticaj na scenario i glavne glumce serije. To je ujedno bio prvi put da glumim. Bilo je veoma teško i trebalo je mnogo napora da se odglume zamorne scene. Glumim naivnu djevojku koja je udata za monstruma i koja ima bebu, nakon nekog vremena ona bježi od njega i zahtijeva razvod. Mimo se vraća da živi sa majkom i dva brata, od kojih će jedan biti loš momak.

Oni žive u kampu kao nomadi, a to su ljudi koji nemaju svoju državu i identitet. Oni su pokušali da dobiju lične karte, ali neuspješno, nemaju uslove za život i vlada ne obraća pažnju na njih. Ovi ljudi imaju poseban životni stil, vjenčavaju se između sebe, i onda kada se Samra zaljubi u doktora koji je iz drugog društvenog sloja nastaju borbe. Kada Samra odluči da ode u drugi svijet, svijet koji joj nije poznat, tada pričamo o libanskom društvu, ali sve scene i događaji koji su se desili u kampu ili blizu njega ne reflektuju naše libansko društvo. Što se tiče uloge Mima, ona dostiže vrhunac kada se zaljubi u mladića koji se pretvara da je voli sve dok je njegovi prijatelji ne siluju."

Foto: Privatna arhiva

Da li je “Samra” popularna u vašoj zemlji?

"Bila je veoma uspješna i ljudi su je voljeli. Emitovana je na kanalima u Zalivu, Egiptu i Libanu."

Nadin N.Njeim, jedna od najpopularnijih glumica u Libanu i šire, ima glavnu ulogu u seriji. Možete li nam reći kakva je za saradnju? Da li ima neke posebne zahtjeve na setu?

"To je bio prvi put da glumim sa njom. Ona je tako prizemna, čini da se svi oko nje osjećaju prijatno, jednostavna je za saradnju i to se upravo i reflektovalo na ekranima."

Foto: Privatna arhiva

Da li mislite da produkcija serija, koja je u porastu posljednjih godina, može da doprinese bržem ekonomskom rastu vaše zemlje i da promijeni globalnu perspektivu Libana i učini ga popularnijom destinacijom za turiste ili investicije?

"Naravno, dramske serije generalno daju stvarnu sliku društva ukoliko događaji prikazuju kako mi živimo i probleme svih ljudi, što nije slučaj u “Samri”. Međutim, mnoge dramske serije imaju pozitivan uticaj na ekonomiju države u određenom periodu i pomažu u širenju dobre slike o Libanu koji utiču na različita polja, uključujući i turizam. Zato mislim da producenti treba da imaju poseban tretman i podršku vlade, kako bi nastavili da rade na serijama, jer sve je vezano za sve."

Da li trenutno radite na nekom projektu i šta nam još možete reći o tome?

"Nakon ramadanskog perioda, to je period od dva mjeseca odmora za glumce, spremamo se da počnemo sa novim snimanjima sredinom avgusta. Trenutno se spremam za TV seriju „Susjed“, koju sam ja napisala i čije će snimanje uskoro da krene, a u avgustu krećem sa snimanjem i kao glumica."

Da li imate vremena za porodicu, prijatelje, uživanje? Šta volite da radite u slobodno vrijeme?

"Naravno, uvijek imam vremena za porodicu i prijatelje. Igram košarku, idem u teretanu, čitam, igram karte ili putujem."

Da li ste ikada bili u Crnoj Gori?

"Nikada, ali planiram u septembru. Možda je sada mnogo uzbudljivije tamo kad me ljudi prepoznaju :)"

