Građani, predstavnici medija i NVO na više lokacija u Podgorici sproveli akciju čišćenja okoline

Park šuma na Zlatici, prostor oko škole Oktoih samo su neke od lokacija u Podgorici za koje je danas važio imperativ da bude čisto. U devet sati počela je akcija ''Let's do it Montenegro – Nastavljamo drugačije''.

Rukavice i kese na Svjetski dan čišćenja zgrabili su mnogi kojima prizori smeća smetaju.

"Da bi priroda bila čista i lijepa i da ne bi bila zagađena", kaže Masimo.

"Danas smo naišli na baš dosta smeća, dosta stakla. Ljudi baš moraju da vode računa o tom smeću, zato što je ovo ipak park i iz njega dobijamo kiseonik", rekla je, učenica OŠ Dragiša Ivanović, Jovana.

"Mislm da je važno da ne zagađujemo okolinu, jer ne štetimo samo okolini nego i nama samima", kaže učenica iste škole, Nađa.

Upravo tome ih uče u školi, pa su se zato neke od njih rado odazvale pozivu za čišćenje.

"Ljudi ne shvataju da bacanje smeća u prirodi ne uništavaju samo taj lokalitet već uništavaju kuću, dom ili stanište. Svijest podignuti o značaju prirode, to je jako bitno danas", kazala je nastavnica biologije u OŠ Dragiša Ivanović, Svetlana Bulatović.

U podizanju svijesti veoma je važna uloga društveno odgovornih medija. Zato su TV, portal i novina Vijesti, Monitor i Centar za istraživačko novinarstvo, podržali današnju akciju.

"Jer smo mi ljudi koji kreiraju na neki način mišljenje javnosti i ta javnost se nekad, htjeli mi to ili ne, ugleda na nas. Ako mi damo svoj primjer na terenu, mislim da je to najbolji način da da uče od nas kako bi trebalo da se ponašamo", poručila je novinarka ND Vijesti, Damira Kalač.

Današnja akcija dio je najmasovnijeg svjetskog pokreta ''Let's do it'' koji se sprovodi u više od 150 država na svim kontinentima. U Crnoj Gori, danas se, pored Podgorice, smeće sakupljalo u gotovo svim opštinama. Organizatori kažu da su se odazvale sve strukture društva.

"U pitanju su dakle hiljade ljudi. Ovo je odličan primer da pokažemo da možemo puno zajedno. Građani moraju da imaju aktivno učešće u zajednici, da znaju da ih se tiče i da nije uvek odgovoran neko drugi", tvrdi Sanela Pajazitović iz ADP ZID.

Da veliki broj ljudi to ipak ne zna, uvjerili su se u NVO Sportagon. Oni već pola godine, u okviru projekta, uljepšavaju Park šumu na Zlatici.

"Kažem da je možda stepenicu bolje nego prošlih godina, jer ugradili smo neke nove kante za smeće, vidjeli ste da se to puni. Već vidim da je stepenicu bolje, ali generalno, vrlo tužno", kazao je Dejan Milačić iz te NVO.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)