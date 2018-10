Himna opet "dijeli" Crnu Goru: "Patriotizam se ne može utjerati kaznama"

Ukoliko Skupština podrži jučerašnji predlog Vlade, sljedeći put kada čujete stihove himne moraćete da ustanete, ili ćete državi platiti između 300 i dvije hiljade eura.

Ova ideja izazvala je različite reakcije građana Glavnog grada i Prijestonice, ali i buru na društvenim mrežama.

“Ko neće milom, hoće zakonom, je li? “Briljantna ideja” koja će donijeti više štete nego koristi i podijeliti nas još više”, “Treba li da se ustane i na tv kad se čuje?”, samo su neki od komentara korisnika Facebook-a.

“Svako nepoštovanje simbola države i same države, za mene je za kaznu”, kaže jedan stanovnik Podgorice.

“Ne bih ih kaznio novčano, no zatvorom. Crnogorska himna mora da se poštuje”, poručio je stanovnik Cetinja.

“To je zastiđe. Svako kako god oće...”, kazao je jedan Cetinjanin.

Na svim lokalnim samoupravama i javnim ustanovama, predlaže dalje Vlada, moraće da se vije zastava sa dvoglavim orlom, a kazna do 20 hiljada eura predviđena je za zloupotrebu zastave i grba, i vrijeđanje dostojanstva Crne Gore.

Reakcije vec stižu i iz DF-a, odakle poručuju da su stihovi Sekule Drljevića neprihvatljivi i da nema sile koja će promijeniti njihov odnos prema himni.

"Umjesto dogovora i konsenzusa o važnim pitanjima himne, zastave i drugih simbola, iz vlade Duška Markovića potenciraju logiku da se svaki problem može riješiti pendrekom i nasiljem. Nije nikakva tajna da makar polovina građana, slijedeći logiku svojih predaka, neće pristati da im se silom bilo šta nameće, i pametnije je za sve da se ovo pitanje riješi dogovorom, nego da Crna Gora nastavi putem krize i jednoumlja", navodi se u saopštenju DF-a.

Bivši ministar pravde i poslanik Dragan Šoć smatra da se patriotizam ne može utjerati na silu.

"Ja bih se zapitao kakav je to državni simbol ako vi morate kaznama ili prijetnjom kaznom da tjerate ljude da ga poštuju Državni simboli moraju da budu opšteprihvaćeni i da sami sobom privlače poštovanje građana. Nažalost, u Crnoj Gori kao da su se birali simboli da bi dodatno podijelili građane, a posebno se to uspjelo sa himnom", ocijenio je Šoć.

Šoć kaže da ne poznaje sličan primjer kažnjavanja u drugim zemljama, ali suprotnu praksu nalazi u zemlji čiji su građani posebno ponosni na svoje simbole.

"Amerikanci, protestujući protiv američke politike, u jednom periodu palili američku zastavu pa je to izazvalo određenu reakciju. Čini mi se da je Vrhovni sud Amerike zauzeo stanovište da to spada u domen ljudskih prava i da to nikako ne može da bude sankcionisano. Fudbaleri američkog fudbala kleče prilikom intoniranja himne, što je izazvalo reakciju predsjednika Trampa, koji je rekao kako bi to trebalo kazniti, ali nikome nije padalo na pamet da to kažnjava", rekao je on.

Slične reakcije i podijeljeno mišljenje javnosti prošle godine je izazvala odredba u Krivičnom zakoniku da će, po ulasku Crne Gore u NATO, od tri do 10 hiljada eura biti kažnjen svako ko se bude rugao Alijansi, što su u Akciji za ljudska prava tada ocijenili kao kršenje slobode izražavanja u demokratskom društvu.

Precizirano je, međutim, da se neće kažnjaviti ozbiljna kritika u naučnom, književnom ili umjetničkom djelu, kao ni u obavljanju novinarskog poziva. Sjedinjene države i Njemačka, takođe članice NATO-a, nemaju kazne za slično djelo.

