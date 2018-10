Hladan talas napravio veliku štetu poljoprivrednicima: Jutarnji mraz uništio zasade paprika

Hladna jutra ispod nule krajem septembra iznenadila su poljoprivrednike iz Bijelog Polja. Rani mrazevi posljednjih dana samo na ovom imanju nanijeli su štetu od preko 20 hiljada eura.

"Površina je oko četiri hektara. Rani mraz je ove godine napravio bukvalno pa totalnu štetu. Nekih možda smo 20 – 30% ugrabili da prije mraza oberemo", priča Bojan Furundžić, poljoprivrednik iz Rasova.

Na gubitku nijesu samo poljoprivrednici već i radnici na njihovim imanjima.

"Još nisu uložena sredstva bila vraćena. Kada je najviše trebalo da ima i berbe i posla za radnice pošto je tu bilo upošljeno od 13 do 14 radnica koje su radile bukvalno od jutra do mraka, svaki dan. To je bilo kako je bilo. Bukvalno svi smo ostali bez posla", navodi Furundžić.

Bojan će se za pomoć obratiti Ministarstvu poljoprivrede i Opštini Bijelo Polje.

"Da barem pokušaju, barem malo da izađu u susret, da se kol’ko tol’ko da se barem malo sanira, da bih mogao da nastavim sljedeću sezonu."

S druge strane, iz Opštine kažu da je podrška poljoprivrednicima radi zaštite od elementarnih nepogoda jedna od podsticajnih mjera koje proizvođači mogu koristiti ali uz jedan uslov.

"Uslov da bi im se u slučaju elementarne nepogode pomoglo jeste da su na neki način osigurani", kazao je Jasmin Ćorović, Sekretar za ruralni razvoj Opštine Bijelo Polje.

Proizvođači paprike nijesu osigurali svoje proizvoda ali to nije jedina prepreka da bi dobili pomoć od Opštine.



"Rani mraz, odnosno mrazevi koji dolaze u oktobru nešto što se ne može tretirati kao elementarna nepogoda. Dakle to je nešto što je predvidivo", dodaje Ćorović.

Poljoprivrednicima ostaje da se obrate Komisiji za procjenu šteta pri Kabinetu Predsjednika Opštine. Komisija će izaći na teren i na osnovu činjeničnog stanja odlučiti o zahtjevima poljoprivrednika.

