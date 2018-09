Hoće li crnogorski državljani kraće čekati na transplantaciju organa?

Zdravstvene vlasti objavile su da je Crna Gora prije dva dana postala punopravna članica Eurotransplanta, međunarodne organizacije koja posreduje i koordinira razmjenu organa za presađivanje. Time smo postali dio porodice od 100 miliona stanovnika.

U Ministarstvu zdravlja zbog toga očekuju da će ubuduce vrijeme čekanja na transplantaciju organa biti značajno smanjeno. Ono što je i dalje problem, je to što građani ne daju pristanak za donaciju organa sa preminulog člana svoje porodice.

Ljubomir i Enes dobili su novi bubreg. Zahvaljujući porodici pacijenta koja je nakon njegove smrti dozvolila da organi, dva bubrega, srce, pluća i jetra, drugim ljudima produže život. Na tome su im vječno zahvalni.

"Pet godina sam bio na dijalizi i eto desilo se da sam dobio organ", kaže Ljubomir Tapušković.

"Poziv iz bolnice da dođem hitno da se javim njima me praktično šokirao", navodi Enes Ferizović.

U isto vrijeme Crna Gora postala je punopravna članica Eurotransplanta, međunarodne organizacije koja posreduje i koordinira razmjenu organa za presađivanje.

"Crna Gora postaje član porodice od 100 miliona stanovnika, i mogućnost dobijanja organa činimo izvjesnijom za naše građane. Očekujemo da će vrijeme čekanja na transplantaciju organa u Crnoj Gori biti značajno smanjeno za sve one kojima je organ zaista potreban", rekao je danas ministar zdravlja Kenan Hrapović.

"Čovjek koji je recimo se danas otrovao gljivama, dođe do zatajenja jetre, u Crnoj Gori, on može unutar 36 sati dobiti jetru, sada da stigne u Crnu Goru, to život znači nekome", naglasila je Jasna Stoić-Brezak iz KBC Zagreb.

"Ne smijemo da zaboravimo da mi i dalje moramo biti izvor organa, zato što se razmjena organa vrši po principu reciprociteta, ako date organ, možete da računate da u trenutku kad vam treba, organ dobijete", rekla je Vesna Miranović iz Ministarstva zdravlja.

