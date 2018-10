Hoće li neradna nedjelja postati dio Zakona o radu?

Nedjeljnu kupovinu uskoro ćemo možda morati da obavljamo nekim drugim danom, ako se predlog odbora trgovine Privredne komore nađe u Zakonu o radu. Grupa trgovačkih lanaca predlaže da se nedjelja zakonski proglasi za neradni dan.

"Imamo većina nas trgovaca pozitivan stav, mogu da kažem i u ime distribucije i u ime retail-a drogerija da je to nešto što je pozitivno i što će svakako imati efekat u dijelu kvalitetnijeg rada i veće produktivnosti", kaže Jovan Lekić iz "Nall International".

"Smatram da neće to biti lako sprovesti do kraja, ali uz jednu zakonsku regulativu koju treba donijeti, mislim da je to izvodljivo", smatra Zoran Kojičić iz "Volija".

U Privrednoj komori kažu da zatvorene prodavnice ne bi oštetile poslodavce jer bi se promet prenio na ostale dane, a vjeruju i da ne bi bilo otpuštanja radnika.

"Radnici bi bili zadovoljniji svojim radnim mjestom, poslodavci bi povećali društvenu odgovornost, smanjili bi se određeni troškovi održavanja i angažovanja dodatne radne snage", ocijenila je Milica Tomašević.

Ovim zakonskim rješenjem približili bi se razvijenim evropskim zemljama.

"U Austriji trgovine ne rade nedjeljom, rad je zabranjen, u Njemačkoj nedjeljom se radi samo osam puta godišnje. U Italiji su najavili da će veliki trgovački centri biti zatvoreni nedjeljom, kako bi se održala tradicija porodičnog nedjeljnog ručka", podsjetila je Tomašević.

U regionu je slična kampanja više puta pokretana u Hrvatskoj, gdje je rad nedjeljom bio zabranjen u vrijeme vlade Ivice Račana 2003, i 2009. kada je premijer bio Ivo Sanader.

Oba puta zakonska zabrana je trajala svega nekoliko mjeseci jer je odluke ukidao Ustavni sud nakon tužbi velikih trgovačkih lanaca. Neradnu nedjelju će pokušati da uvede i aktuelni premijer Andrej Plenković.

U Uniji slobodnih sindikata vjeruju da će crnogorska inicijativa, za koju se zalažu od 2009, biti uspješna jer, za razliku od hrvatske, ne dolazi od Vlade.

"Mislim da nema smetnji i nema prepreka, jer s jedne strane imamo inicijativu poslodavaca, s druge strane prezadovoljne sindikate i radnike ukoliko bi došlo do toga, ne vidim zašto bi Vlada bila protiv i zašto ne bi došlo do realizacije tog predloga. Ono što bi nas posebno radovalo jeste što bi na taj način dali doprinos očuvanju porodice kao osnovne ćelije društva", tvrdi Sandra Obradović iz USSCG.

Ovo međutim ne znači da baš nijedna trgovina nedjeljom ne bi radila. Postojale bi dežurne, koje bi se mijenjale, a nedjeljom bi se radilo pred državne i vjerske praznike, kao i u ljetnjim mjesecima zbog turističke sezone.

