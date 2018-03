Hrabri gest divne Nikšićanke: Donirala bubreg 20 godina mlađem komšiji

Da li bi bili spremni da žrtvujete dio sebe kako bi drugome spasili život, a da to nije član vaše porodice?

Sa golemom medicinskom papirologijom, ali sjajem u očima i mirom u srcu- sa četrdesetodnevnog boravka u Istanbulu, gdje je boravila kao donor organa, vratila se Tatjana Vukićević.

Život će nastaviti sa jednim bubregom, jer je drugi ustupila dvadesetpetogodišnjem komšiji Nikoli Mijuškoviću.

"Nikola je moj komšija, ali sad je moje dijete. Odavno smo s tom porodicom u bliskim odnosima. Generacija je moje ćerke, ima brata Bora koji je mlađi od njega, ali se druži sa mojim sinovima", kazala je Vukićević.

Upravo godine borbe porodice Mijušković, čija oba djeteta imaju oboljenje bubrega, za šta su jedini lijek dijaliza ili transplantacija, olakšali su joj nimalo laku odluku. Mlađi sin je bubreg dobio od oca, dok sa Nikolom srodnici nisu bili kompatiblini, pa mu je život bio ozbiljno ugrožen.

"Pomislila sam šta bi se desilo da sam ja u toj situaciji, kako bih se osjećala da mi neko ne pruži tu ruku pomoći, da ne bude uz mene. I nekako me to povuklo da probam, bila sam ubijeđena da sam ja ta i da baš ja to mogu", kazala je Vukićević.

Na svjetski priznatoj klinici Adžibadem u Istanbulu ljekari su procijenili da se radi o idealnoj transplantaciji, pa je mladiću nakon povratka ostalo samo da se tokom tri mjeseca strpi u izolaciji, nakon čega ga čeka novi život. Konačno i porodica može da odahne.

"On do sad nije ni ljeti mogao da izađe ni do grada, stalno je vrijeme u kući provodio. Tanja nas je spasila, mi smo sad njeni dužnici dok smo živi životom. On je sad njen četvrti sin, četvrto dijete!", kazao je Budo Mijušković, Nikolin otac.

"Da gledam kako radi, ženi se, dobija djecu. To će biti posebno... Kako se radujem uspjesima svoje djece tako ću i Nikolinim", kazala je Vukićević.

Operacija je koštala više od 35 000 eura, a novac su prikupili Nikšićani i građani iz cijele Crne Gore. Komšinica kakva se samo može poželjeti, učestvovala je i u tom dijelu, pa Nikolin otac ne oklijeva da kaže da vjeruje u ljude.

"Ljudi su me oduševili ovaj put, organizovali su donatorsko veče, guslarsko veče, tu su bile i radne organizacije s kojima sarađujem", kazao je Budo Mijušković.

"Vi sad imate jedan bubreg, a Nikola tri? Tri komada! I rekla sam mu da ovaj moj pazi, što znam da hoće jer je divan i odgovoran mladić", kazala je Vukićević.

Prognoze kažu da bi Nikolini bubrezi uz onaj koji mu je doniran vremenom mogli da poprave funkciju, pa se otac Budo ponovo smije i nada da su prošla teška vremena. Tatjana koja je cijelo vrijeme imala podršku porodice, nema sumnju da koliko je dala- toliko je i dobila.

"Ljepše je nekad da ti je puno srce i duša, nego novčanik. Po mom..." zaključila je ova hrabra žena.

