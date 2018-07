I Crnoj Gori prijeti pojava smrtonosnog ekstazija iz Kine?

Naslovi o smrtima mladih uzrokovanim drogama posljednjih mjesec ispunjavaju stupce crne hronike u Srbiji.

Sumnja se da je četvoro mladih umrlo od predoziranja ekstazijem iz Kine. Takva vrsta sintetičke droge u Crnoj Gori za sada nije primijećena.

"Životi su izgubljeni, ako se nešto ne preduzme, gubiće se još života. Ako nema tog tipa gdje je koncentrovaniji ekstazi ovog momenta u CG treba ga očekivati", poručuje Jovan Bulajić iz NVO "Preporod".

"Živimo u globalnom svijetu gdje je sve blizu i gdje je pitanje dana ili sati kad nešto može da se pojavi iz jedne u drugu državu", rekao je narkolog, Ljubinko Kaluđerović.

Prema pisanju štampe, doza ekstazija ''redbul'' koji je u Srbiju navodno stigao iz ilegalnih laboratorija sintetičkih droga iz Kine pet puta je jača od ranije vrste ovog narkotika. Jedna tableta se može kupiti po klubovima za 10 eura, ali i putem interneta.

"U CG imamo te festivale elektronske muzike i na njima je prisutan jedan određeni broj mladih ljudi koji konzumiraju te droge. Mladi čovjek može da igra nekih pet, šest sati pod dejstvom te droge, ne osjeća glad, žeđ, ne razmišlja o neprijatnim stvarima ima osjećaj opšte prijatnosti, euforije. U tim situcijama dolazi i do rasta krvog pritiska, tahikardije kod mladih ljudi, i dolazi do nekih posljedica, usljed toga što ne osjeća žeđ može da dođe do dehidratacije, do problema sa radom bubrega i do tragičnih ishoda", tvrdi Kaliđerović.

Da bi se tako nešto spriječilo u Crnoj Gori, iz NVO ''Preporod'' nadležne pozivaju da obrate pažnju.

"Uprava carina bi direktno trebalo da bude uključena, Uprava policije, Ministarstvo prosvjete po pitanju edukacije", apelovao je Bulajić.

Edukacija je posebno važna, budući da, tvrdi Bulajić, roditelji u trci za boljom egzistencijom nemaju vremena da se u dovoljnoj mjeri posvete djeci.

