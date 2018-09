INTERVJU Ćulibrk o CG aerodromima: Nikada nećete saznati sve detalje tog ugovora

Zemlje regiona još se nijesu oporavile od globalne ekonomske krize, koja je izbila prije 10 godina, ocjenjuje glavni i odgovorni urednik beogradskog nedjeljnika NIN, Milan Ćulibrk.

U razgovoru za Televiziju Vijesti, kaže da primjećuje dosta sličnih poteza u ekonomskim politikama Crne Gore i Srbije, a kao problematičan navodi primjer upravljanja aerodromima, gdje građani, kako vjeruje, nikada neće saznati šta dobijaju od onoga što vlasti ugovore.

On ne vjeruje da će zemlje Zapadnog Balkana bitii dio Evropske unije (EU) 2025.

Ćulibrk nema dilemu u kojim oblastima, u zemljama regiona, ima najviše problema.

"Dvije najteže oblasti su svakako ekonomija i novinarstvo. Ni u jednoj od ovih zemalja nije lako u novinarstvu, a s druge strane, bogami i u ekonomiji, s obzirom na to da ovih dana obilježavamo 10 godina od izbijanja globalne ekonomske krize, mnoge zemlje se još uvijek nijesu oporavile i došle sebi. Srbija je prošla najgore, ona će na kraju ove godine imati do osam odsto veći bruto društveni proizvod nego što ga je imala 2008., Crna Gora i Makedonija su tu negdje na 17 odsto, ostali su još iznad toga. Bilo je dosta pogrešnih poteza Vlade i to je ceh koji se na kraju platio, kroz niske stope rasta", istakao je Ćulibrk.

Prateći ekonomije Crne Gore i Srbije, Ćulibrk primjećuje dosta sličnosti, naročito kada je u pitanju raspolaganje najvažnijim prirodnim i privrednim resursima. Navodi primjer upravljanja aerodromima.

"Evo mi još čekamo da francuska kompanija preuzme koncesiju nad aerodromom Nikola Tesla u Beogradu. Crna Gora je raspisala koncesije za oba aerodroma. Mi u Srbiji nijesmo vidjeli koncesioni ugovor, ne vjerujem da ćemo ga ikada vidjeti, što znači da javnost nikada neće saznati sve detalje tog ugovora, ne vjerujem ni da ćete vi u Crnoj Gori saznati, a jako je važno da znamo šta država garantuje", rekao je Ćulibrk.

Vjeruje da bi se stvari popravile integracijom ovog prostora u EU.

Misli, međutim, da od skorog ulaska zemalja Zapadnog Balkana u EU nema ništa, i da će takozvani sistem štapa i šargarepe potrajati

"I smijem da se kladim sa bilo kim ko je spreman da prihvati opkladu da ona 2025., koju pominje Žan Klod Junker, i komesar Han i Mogerinijeva, nema šanse. Ja vjerujem negdje, od ovih zemalja koje su ostale, da je Crna Gora najdalje odmakla i da može lako da se desi da ona prva uđe, za Srbiju sam siguran da 2025. nema šanse, a da li će i do 30. nisam siguran", kazao je Ćulibrk.

I dok mi brojimo godine i nadamo se ulasku u sistem razvijenih država, na prostor Balkana prodiru neki drugi uticaji, konstatuje Ćulibrk.

"Kinezi mjere vrijeme na hiljade godina, za njih 10 ili 20 godina, za koliko će ove zemlje ući u EU nije ništa, oni igraju na dugi rok i prema tome to je idealan način da se instaliraju", rekao je Ćulibrk.

Na kraju Ćulibrka smo pitali, šta će novinari raditi za 10, 20 godina.

"Učestvovaće u rijatima izgleda, ako se nešto brzo ne pereokrene i nešto ne normalizuje", zaključio je Ćulibrk.

