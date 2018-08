INTERVJU Drljević: Progres će zavisiti od rezultata u poglavljima 23 i 24, CG će teško zatvoriti poglavlje 27

Progres u drugim poglavljima će zavisiti od rezultata koje Crna Gora postiže u okviru poglavlja 23 i 24, odnosno napretka u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, poručio je u intervjuu Televiziji Vijesti glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom (EU) Aleksandar Drljević.

Rekao je i da će zbog značajnih finansijskih sredstava Crna Gora teško zatvoriti poglavlje 27 – Zaštita životne sredine, koje uprkos brojnim najavama još nije ni otvoreno.

"Imamo 31 otvoreno poglavlje, ne bi bili u toj situaciji da nijesmo sproveli neophodne reforme. Očekujemo da u narednoj godini postepeno počnemo sa zatvranjem poglavlja, ovo će zavisiti od naših rezultata koje treba da sprovodimo u svim oblastima ali i naravno od situacije u EU i država članica", istakao je Drljević.

Više puta najavljivano je otvaranje poglavlja 27 – Zaštita životne sredine. Ima li Crna Gora kapaciteta da u ovom trenutku otvori ovo poglavlje?

Drljević: Mi smo uradili sve što je do nas bilo. Predali smo pregovaračku poziciju koju razmatraju države članice. Ovo što ste vi pomenuli, male HE i Solana su jako važna pitanja i ona će sigurno biti tretirana i tokom pregovaranja u okviru ovog poglavlja sve do njegovog zatvaranja. Ovo je poglavlje koje će biti jako teško zatvoriti zbog značajnih finansijskih sredstava koje moramo obezbijediti kako bi realizovali konkretne projekte.

Koje su to stvari koje Vi u ovom trenutku identifikujete kao probleme koji bi mogli uticati na proces pregovaranja? Koliko posljednji napadi na novinare, Oliveru Lakić i Seada Sadikovića mogu uticati na dalji tok pregovora?

Drljević: Ono što je jako važno i čemu je ova institucija posvećena je stvaranje ambijenta da mediji budu slobodni, da imaju pravovremeno izvještavanje, jer mediji su znate ključni za proces evropske integracije. Zasigurno da su ključne stvari na koje Crna Gora mora da obrati pažnju poglavlja 23 i 24 odnosno vladavina prava. Progres u drugim poglavljima će zavisiti od rezultata koje Crna Gora postiže u okviru ova dva poglavlja.

Kako vidite projekciju da bi Srbija i Crna Gora mogle u paketu da uđu u EU do 2025. godine ?

Drljević: Strategija o proširenju EU na Zapadni Balkan je 2015.postavila kao godinu kada možemo očekivati da Crna Gora uđe u EU, nikad se tamo nije spominjao zajednički ulazak Crne Gore i Srbije.

Zašto crnogorski zvaničnici u posljednje vrijeme posebno potenciraju da bi u EU morali da prepoznaju pojedinačne zasluge zemalja?

Drljević: Rezultati treba da budu vrednovani i prepoznati a kao rezultat toga da usliejdi članstvo. Ako uporedimo Crnu Goru sa ostalim državama stepen realizpvanih reformi i postignutih rezultata nas dovodi u situaciju na Cg prednjači u odnosu na ostale države.

