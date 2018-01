INTERVJU Radulović: Ljudi se opustili, došli na ideju da mogu da divljaju

Ministar turizma i održivog razvoja Pavle Radulović saopštio je da je završen 3-D orto- foto snimak za dio države u kome se najviše gradilo na divlje a koji uključuje primorje, Podgoricu, Nikšić, Cetinje i Danilovgrad što znači da će uskoro krenuti rušenje onih objekata koji se ne nalaze na tom snimku i nema ih u DUP-ovima.

Radulović je u intervjuu Televiziji Vijesti poručio da svi divlji objekti neće moći biti legalizovani po novom Zakonu o planiranju prostora kao i da će država morati da pokaže snagu jer su se građani tokom tranzicije opustili i došli na ideju da mogu da divljaju.

"Najvažnije da znamo, da ne mogu svi objekti biti legalizovani. Dakle oni objekti, koje plan prepoznaje, mogu biti legalizovani. Oni koje plan ne prepoznaje, ne mogu biti legalizovani. Objekti koji su sagrađeni mimo palnske dokumentacije, a nalaze se recimo u koridorima puteva, željezničke pruge, zaštićenh zona, vodoizvorišta, zona dalekovoda, auto-puta, ne mogu biti legalizovani. Isto tako, objekti koji nijesu izgrađeni u skladu sa planom, a prijave se za legalizaciju, za njih će postupak biti prekinut do donošenja Plana generalne regulacije, dakle plana koji će finalno da sagleda stanje u prostoru. Ukoliko ih taj plan prepozna, biće ih moguće legalizovati, ukoliko ne neće", istakao je Radulović.

Rekli ste da dio tih objekata neće moći biti legalizovan. Da li imate makar okvirnu procjenu koliko će biti takvih objekata? I kako mislite da riješite probleme koji već nastaju jer se pretežno radi o objektima za stanovanje, najbolji primjer je park-šuma Zagorič?

"Država mora da pokaže snagu, jer se zakon mora poštovati. Objekat možete ukloniti sami, ili ga može ukloniti država o vašem trošku. Država sasvim sigurno neće u tom trenutku ukloniti objekte koji ne budu smetali, jer i za njih će se propisati taksa za nelegalne objekte, koja je prilično drakonska. Pa ćete doći u situaciju, da ukoliko ga ne uklonite sami, njega taksa pojede, uslovno rečeno. Ljudi su se opustili iz nekog razloga, dok je bila ova tranzicija, došli su na ideju da mogu da divljaju, da grade. 3D orto - forto snimak je skoro pripremljen, svakako za ove opštine koje su najviše ugrožene, čitavo primorje, Podgorica, Nikšić, Cetinje, Danilovgrad. I tamo u zakonu vrlo jasno piše , ako se objekat ne nalazi na tom snimku i nema ga u planu, on se ne može legalizovati. Snimak je za ovaj dio koji je najkritičniji, već završen, I to je ekskluzivna informacija. Dakle ovi koji užurbano grade da završe, džaba rade samo troše novac uludo", rekao je Radulović.

Da li ćete kao ministar održivog razvoja insistirati na poštovanju preporuka HIE, kojima se ne preporučuje izgradnja mosta na Verigma (prema postojećem projektu, visina oko 60 metara) jer bi to narušilo vizuelni identitet Bokokotorskog zaliva?

"Ja ću insistirati da se poštuju sve preporuke koje imamo od svih stručnih tijela. Međutim, to u život sprovode planeri, kada proizvedu plan, moraće da napišu šta je od toga ispoštovano, šta nije, ako nešto nije, zbog čega nije, a onda ćemo ponovo razgovarati sa partnerima ukoliko bude takvih situacija. Reći ću vam jedna radikalan ternutak, Drezden je svojevremeno sproveo referendum da li želi da ostane pod okriljem UNESCO-a ili želi da izgradi baš most. I napravili su most. Građani su na referndumu glasali da se napravi most. Ne bih ja očekivao da ćemo mi do toga toći", kazao je Radulović.

