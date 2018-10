Iz DF-a odgovorili Dačiću: Našu politiku ćemo voditi autonomno

Predstavnici Srba u Crnoj Gori unutrašnju politiku vodiće autonomno, bez uplitanja bilo koga sa strane, pa makar to bio i ministar vanjskih poslova Srbije, Ivica Dačić. To su poručili iz Demokratskog fronta, odgovarajući na Dačićev komentar da Srbi u Crnoj Gori ne treba da se bave visokom politikom, već da treba da uđu u vlast sa DPS-om kako bi se borili za svoj položaj. Srbi u Crnoj Gori nisu manjina, zaključuju u DF-u, i poručuju Dačiću da se bavi problemom Kosova.

"Mene uopšte ne zanima Crna Gora. Ja sam iz Srbije, Crna Gora je za mene druga država. Jedna me samo stvar interesuje kod njih: položaj Srba. Kako to da Srba ima samo sedam posto u državnoj administraciji u Crnoj Gori? A to su i Srbi krivi...", rekao je ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić, komentarišući na Radio televiziji Srbije politiku Crne Gore prema Kosovu, ali i izjavu crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića da Srbija protiv Crne Gore vodi medijsku ofanzivu.

Zbog toga je za srpske političare u Crnoj Gori imao konkretnu poruku.

"Ja mislim da Srbi treba da naprave koaliciju sa Milom Đukanovićem i da uđu u vlast. Srbi ne treba da se bave visokom politikom u Crnoj Gori, treba da uđu u vlast. Ali Srbi kao Srbi nikad nisu jedinstveni i vjerovatno neće ni da me poslušaju ovo što pričam...", rekao je Dačić na RTS-u.

Da ga neće poslušati, odgovaraju iz Demokratskog fronta. Podsjećaju i da ovaj Dačićev stav nije nepoznat – on ga je saopštio na avgustovskom sastanku predstavnika ovog političkog saveza sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Ja ću mu poslati poruku da je na referendumu 2006. 185 hiljada građana Crne Gore glasalo za zajedničku državu sa Srbijom, i nas i te kako interesuje šta se dešava sa Srbijom, i želimo da imamo najbolje moguće odnose sa Srbijom, i našu politiku ćemo voditi autonomno, bez uplitanja sa strane i Ivice Dačića i bilo koga drugog", rekao je funkcioner Demokratskog fronta Milan Knežević.

Priznaju ipak da su razočarani Dačićevim komentarom, očekujući od njega da prati njihove aktivnosti u vezi sa Kosovom.

"Ja sam više od njega očekivao, s obzirom da u ovom trenutku vodi kampanju povlačenja odluka vezano za priznanje Kosova, i da je non stop Lesoto, Nova Gvineja, Čad, Uganda, da podrži akciju koju mi ovih dana vodimo, a tiče se prikupljanja potpisa za povlačenje sramne odluke o priznanju Kosova koju vodimo među crnogorskim građanima", kazao je Knežević.

Iz DF poručuju Dačiću, ono što već, kako kažu i sam zna, da Srbi u Crnoj Gori, poput Bošnjaka i Albanaca, nisu nacionalna manjina.

