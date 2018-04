Izlivanje Skadarskog jezera i Bojane zadalo dosta problema, mještani: Radovi na Bojani moraju početi

Izlivanje Skadarskog jezera i rijeke Bojane još jednom je zadalo nevolje stanovnicima okolnih sela. Mještani upozoravaju da radovi na Bojani konačno moraju početi.

"Račvu treba očistiti, ušće treba da je sreće, može se isprofilisati ušče, ima jedna vrsta panela, Porto Montenegro je radio dokove sa tim, koji mogu da se isprofilišu u ušću koliko treba. Lijevak taj da se napravi, da se izađe 100 metara, možda bi u početku izgledalo malo grdno, ali to je jedino rješenje", kazao je Marko Mašanović, ribar sa Bojane.

U Upravi za vode odbacuju odgovornost za nedavne poplave, ističući da su državni organi uradili sve što su mogli.

Kada je riječ o produbljivanju Bojane, koncentrisani su na desni rukavac, dugačak skoro tri ipo kilometra.

"Čim se spusti nivo vode u desnom rukavcu mi ćemo izvesti radove. Procjena je da će se sa račve i duž desnog rukavca ukloniti do 100 hiljada kubika materijala, gdje će se doći do određenog projektovanog korita desnog rukavca koji bi zadovoljavao taj proticaj, kako ne bi dolazilo do začepljenja. Procjene su da to može da košta između 600 i 800 hiljada eura" kazao je Damir Gutić, direktor Uprave za vode.

"Mi smo 2005. to radili, na neka mjesta smo izdubili po šest metara, poslije 15 dana dođeš i isto kao da ništa nisi radio, jer Bojana je to", kazao je Mašanović.

U borbi sa vodom, mještani ističu brzu reakciju ministra poljoprivrede Milutina Simovića.

Ukazuju da dodatnu pažnju zahtijevaju takozvani bentovi, to jest nasipi, u dužini 12 kilometara.

"Da se sanira korito gore u Lisnabori i Sukobin i Fraskanjel, ima dijelova gdje su bentovi malo popustili, to mora da se sanira", kazao je Mašanović.

Nadležni kažu da bentovi postoje na najugroženijim mjestima, ali da treba voditi računa o njihovom održavanju i o tome da visina naših bude jednaka onima u Albaniji.

"Ovaj put se pokazalo da su bentovi na onom dijelu gdje postoje odradili svoj posao i da je njihova visina dovoljna. Bentovi se moraju pratiti konstantno, potrebno je još određena dužina da se uradi bentova, ali prije svega je potrebno da se vodi računa o bentovima na način, sada trenutno se prelazi preko bentova, ljudi koji imaju imanja, na tim dijelovima oni budu unižene. I normalno konstantno održavanje, jer to nije nešto što se može jednom završiti, nego se mora voditi računa o šiblju, drveću koje može da podriva bentove, to uklanjati", kazao je Gutić.

Iz Uprave za vode poručuju da trajnog rješenja za probleme sa Bojanom nema, već da će se uvijek morati reagovati po potrebi.

