Janović: Savezi moraju da vode računa o svojim sportistima

Doživotna mjesečna naknada koju predviđa novi zakon o sportu, mora i treba da bude pažnja i nagrada države, za nekoga ko je osvojio najveća svjetska dostignuća u olimpijskom sportu i na taj način afirmisao našu državu na svim meridijanima, poručuje ministar sporta Nikola Janović. S druge strane Janović smatra i da država mora raditi na jačanju kulta reprezentacije, tako što će za svakog sportistu biti ne samo poželjno, nego i normalno da igra za državu u kojoj je rođen i u kojoj živi. U intervjuu za TV "Vijesti", ministar sporta govorio je i o članu zakona koji više poltičarima neće dozvoljavati da budu u Upravnim odborima i na rukovodećim funkcijama u sportskim kolektivima i savezima. Na pitanje da li je političarima mjesto u sportu, i da li vjeruje da će ovaj član zakona biti poptuno ispoštovan, Janović nema dileme da je konflikt interesa situacija, ako pokrivaš neku funckiju u državi ili političkoj partiji i ujedno si na čelu nekog saveza.

"Smatram da svako ko voli neki sport i ko zaista je entuzijasta, a ima ih među političarima mnogo, da može da pomogne tom sportu sa bilo koje pozicije, ne mora da bude i formalno u rukovodstvu tog saveza", rekao je Janović.

Gospodine Janoviću kao sportista ste te čuvene 2008. godine makar na kratko ujedinili crnogorsku javnost- govorim o Malagi, a deset godina kasnije polarizujete sportsku javnost-izazivate oprečne komentare?

"Evidentno je da se u Ministarstvu sporta ozbiljno radi, da se puno radi, a čim radite onda izazivate i reakcije i pohvale i kritike. Dok ima reakcija ja sam zadovoljan."

Javno i tajno se govori da vaše postupke ne aminuju partijske kolege?

"Ono šti ću vam reći to je da zaista od samog početka imam bezrezervnu podršku i Vlade i lično premijera mogu, i predsjednika partije gospodina Đukanovića. Da li ima nekih drugačijih mišljenja, znate, DPS je velika partija, ima demokratski kapacitet i sigurno da ne razmišljaju svi isto".

Crna Gora nakon 12 godina kada je sport u pitanju? Koliko je infrastrukturno napredovala? Katastrofalno domaće takmičenje imamo u gotovo svakom sportu i evo sad imamo primjer gdje je ekipa sa Farskih ostrva velesila za CG klub?

"Što se tiče infrastrukture svakako tog sam stava da ona nije na zadovoljavajućem nivou. Treba biti realan i treba negdje da shvatimo da smo država sa nešto više od 600 hiljada stanovnika i da uspjehe koje postižemo u drugim sportovima i da uspjesi koje postižemo u vaterpolu i ženskom rukometu prevazilaze te neke gabarite. S te strane treba da budemo zadovoljni da negdje ne sanjamao neke velike snove u svim sportovima. Idemo korak po korak, možda jednog dana dođemo do nekih velikih rezultata."

Ono što je tragično, što moramo konstatovati, da klubovi u Crnoj Gori često zavise od jednog moćnika, koji je ne tako rijetko sa druge strane zakona?

"Ono što je zakonom već bilo propisano od 2011. godine to je da se svako lice iz upravljačke strukture kluba i saveza provjerava u kaznenoj evidenciji ministarstva pravde. Od 2011. do 2016. godine nije bila niti jedna provjera. Krajem 2016. praktično, kada je postalo Ministarstvo sporta, to ažurno radimo, o tome vodimo računa i više takvih lica što se tiče novih klubova-nema u našem sportu. To svakako nije posao koji je lagan i sigurno da nije neka stvar koja je poželjna za diranje međutim želim i siguran sam da ću sve ono što sam negdje uzeo kao neki cilj da završim, završiti, pa i taj segment.

Zašto naša djeca igraju za druge reprezentacije i zašto su igrači koji nastupaju za našu- što je apsurdno često ogorčeni na savez?

"Ja apelujem sa ove pozicije, savezi moraju da vode računa o svojim sportistima, o svojim najboljim sportistima, o svojim reprezentativcima, to im je uostalom i posao. Ono što možemo mi da uradimo kao država je da stvorimo uslove da se taj sportista osjeća vrijednovanim i da taj njegov rezultat država zna da vrijednuje."

U Crnoj Gori je luksuz liječiti se, školovati se, a poslednjih godina imamo situaciju da je luksuz i trenirati. Članarine za djecu su velike.

"Reći ću vam da smo u novom zakonu upravo vodeći računa o tome ograničili članarine. Jer smo vidjeli da u pojedinim sportovima i klubovima te članarine divljaju. S druge strane uradili smo nešto i osmislili jedan sistem koji tek treba da krene, takozvani dječiji sport gdje želimo da u sportovima koje odredimo za proritetne država sufinansira članarinu. Roditeljima da negdje pomognemo, znate koji je namet za kućni budžet. "

Od kafane pa do Skupštine nezaobilazno pitanje. Doživotne mjesečne naknade i oni koji te naknade ne zaslužuju?

"Imali ste situaciju da osim na Olimpijadi i Svjetskim i Evropskim prvenstvima može da se podvede i neko ko je ostvario rezultat od nekog međunarodnog značaja. Doživotna mjesečna naknada treba da bude pažnja i nagrada države za nekoga ko je osvojio najveća svjetska dostignuća u olimpijskom sportu i na taj način afirmisao našu državu na svim meridijanima - tačka."

