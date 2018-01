Jedno poskupljenje vuče drugo: I taksisti najavljuju veće cijene

Građanima Crne Gore od 1. januara skuplji su struja, gorivo, cigarete, a veći je i PDV.

Od narednog ponedjeljka, očekuje nas i veća cijena autobuske karte, pa će umjesto sadašnjih 70 ona iznositi 90 centi.

Dok građani negoduju, iz gradskog saobraćaja poručuju da su na ovaj potez prinuđeni zbog skupljeg goriva, a iz Sindikata taksista takođe najavljuju poskupljenje.

Građani nisu iznenađeni jer su navikli da jedno poskupljenje vuče drugo.

Ovakvu odluku u gradskom saobraćaju pravdaju skupljim gorivom i pojavom velikog broja divljih taksista.

"Najveći razlog je to što je sve poskupilo, ne unazad dva, tri, pet ili mjesec dana, već unazad dvije godine. Sve je otišlo gore, tako samo prinuđeni, recimo iz tog razloga, onda imamo drugi razlog. Ukidanje dijela akciza koji nam je vraćan na gorivo. To je bila ovako jedna jako dobra injekcija koja je bila značajna za sve nas prevoznike, koja se kvartalno nama davala, međutim taj dio je ukinut. Tako da je sad viša od 60%, tako da je to vrlo osjetno. I odlučili smo se, nerado moram da kažem, ali svi mi radimo za plate, za naše interese", istakao je Haris Alivodić, izvršni direktor preduzeća gradski saobraćaj Podgorice.

Novim poskupljenjem cijena karte za gradski prevoz opasno se približila cijeni minimalne vožnje taksijem. No, budući da iz Sindikata taksista najavljuju poskupljenje taksi prevoza, građani će sami procijeniti šta im se više isplati.

"Što se tiče cijena, unazad 10 godina, mi vozimo po istim cijenama, gdje smo onemogućeni, odnosno, uskraćeni, sjetićete se da je gorivo bilo 65 centi po litru, samim tim neminovnost je da će doći do rasta cijena, ali sad je pitanje koliki rast će da bude", kazao je Vesko Bjelić iz Sindikata taksista.

Za mjesečne karte đaci će nakon raspusta morati da izdvoje 25 eura, a radnici čak 30 eura. Posljednje poskupljenje autobuskih karata bilo je u avgustu 2014. godine, kada je povećanje sa 50 bilo na 70 centi.

