Jeremić: Vučića fascinira što Đukanović na vlasti opstaje 30 godina

Lider srpske opozicione Narodne stranke i bivši predsjednik generalne Skupstine Ujedinjenih Nacija Vuk Jeremić smatra da odnosi Crne Gore i Srbije nazaduju, uprkos pokušajima vladajućih struktura u obje zemlje da ih prikažu nikad boljim.

Jeremić, koji boravi u Podgorici na poziv lidera NOVE Andrije Mandića, u intervjuu Televiziji Vijesti kazao je da vidi mnogo sličnosti u načinu vladanja predsjednika dvije zemlje, Mila Đukanovića i Aleksandra Vučića, a zajedničko im je, smatra, to što vladaju na način koji nije u skladu sa evropskim vrijednostima.

Ne misli da će Crna Gora i Srbija biti dio EU 2025.godine, iako smatra da je na Balkanu trenutno jači uticaj Zapada nego Rusije.

Kako vidite posljednju polemiku zvanične Podgorice i Beograda povodom slanja crnogorskih vojnika u misiju KFOR na Kosovu, kao i samu Vučićevu politiku u vezi Kosova?

Ovo je sada samo jedna vrlo povrsna manifestacija toga razmimoilazenja. Sada je stvar dosla do kraja, sada se od njega ocekuje potpis koji bi direktno omogucio Kosovu stolicu u UN. Ukoliko mu se dozvoli da tako nesto uradi, vjerujem da to nije posljednji bitan nacionalni interes sa kojim ce on biti spreman da trguje da bi zauzvrat dobio produzetak popustljivog odnosa od strane Zapda prema rastućoj diktaturi, koje smo svjedoci u Srbiji.

Kakva je po Vama pozicija Srbije, kada su u pitanju NATO integracije, budući da su u okruženju gotovo sve članice Alijanse?

Srbija treba da zadrzi svoju poziciju vojne neutralnosti i to je misljenje vecine građana. U Crnoj Gori se i odluka o priznavanju Kosova, a i odluka o stupanju u NATO, po mojim informacijama, napravila protivno vecinskoj volji građana i kada napravite takav presedan, ne jedan, nego dva, postavlja se pitanje da li će i u buducnosti biti napravljen neki korak koji međunarodna zajednica od vas ocekuje – recimo da primite 50 hiljada izbjeglica sa Bliskog Istoka kao dio kvote koja treba da bude locirana na Zapadnom Balkanu. Na sličan način možemo da posmatramo stvari i u Srbiji - ukoliko Vučić stavi potpis na kosovsku nezavisnost, sledeće što će od njega traziti je da uradi nešto slično vezano za BIH, a poslije toga nema prepreka ni članstvu u NATO,

Bili ste u diplomatiji, u UN-u, kako sa tim iskustvom vidite uticaj Rusije na Balkanu, u kojoj mjeri ga ima?

Ovdje na Balkanu tradicionalno velike sile sprovode svoje interese i prisutne su – Rusija, Turska Zapad. U ovom konkretnom trenutku, mislim da je uticaj Zapada daleko veći, nego bilo koje druge tradicionalne geopolitičke sile, ali to nužno ne znači da će tako biti i u budućnosti, ali ne vidim da će se u bliskoj budućnosti to bitno promijeniti.

Kada su u pitanju evropske integracije, na osnovu posljednjih strategija, mislite li da će Crna Gora i Srbija zajedno u Uniju, ili ce Crna Gora prije i kada?

Mislim da nema skoro nikakve šanse da ni Srbija, ni Crna Gora do 2025. dođu u situaciju da pristupe punopravnom clanstvu u EU. Na nama je da pokušamo da se izborima za te standarde, da dostignemo te kriterijume, ali vlast koju imamo u Srbiji, po mom mišljenju i vlast u CG, nije neko ko istinski želi da izgradi evropsko društvo. Demokratija i uopšte smjenjivost vlasti je jedna od bitnijih tekovina moderne evropske demokratije. Dok se zaista ne uspostavi demokratija ne vjerujem da možemo postati član, čak i kad Evropa jednom ponovo otvori vrata, a ta vrata su trenutno zatvorena i biće zatvorena i biće zatvorena jedan duži niz godina

Da se vratimo na odnose Crne Gore i Srbije, kada pogledate šefove drzava, Đukanovica i Vučića, način na koji vladaju, vidite li neke sličnosti?

Mislim da ih ima mnogo, da će ih biti sve više, s obzirom na to da je Milo Đukanović jedan sveobuhvatan uzor Aleksandra Vučića za način na koji bi on želio da uspostavi vlast u Srbiji. Vučića fascinira mnogo šta vezano za Đukanovića, naravno prije svega činjenica da na vlasti opstaje 30 godina. Ja se bojim da situacija kada je riječ o suštinskim odnosima Srbije i Crne Gore nazaduje. Vjerujem, nažalost, da ako pričamo u današnjem vremenu o dva oka u glavi jedne zamisli da se ovim prostorom vlada na način koji nije u skladu sa evropskim vrijednostima i evropskom demokratijom, ta dva oka su Aleksandar Vučić i Milo Đukanović.

