Joksimović: Rano je govoriti da li nam prijeti epidemija, djevojčica je stabilno

Doktor Milko Jokismović iz Instituta za Javno zdravlje kazao je da je još uvijek rano govoriti da li će jučerašnji prvi slučaj obolijevanja od malih boginja pokrenuti epidemiju ili ne.

U Crnoj Gori juče je potvrđen prvi slučaj obolijevanja od malih boginja.

"Potvrđen je prvi slučaj obolijevanja od malih boginja, to je prvi sučaj u 2018. godini, prvi slučaj od juna 2015. godine. To je nešto što smo očekivali, praktično je bilo pitanje trenutka kada će se registrovati prvi slučaj obolijevanja. U ovom trenutku je rano govoriti da li nam prijeti epidemija. Ono što možemo reći je da imamo razloga za brigu, zabrinutost, iz razloga što je veliki broj djece predškolskog uzrasta nevakcinisan. Međutim još uvijek je rano govoriti da li će baš ovaj slučaj pokrenuti epidemiju ili ne", kazao je Joksimović.

On je kazao da je posljednje tri godine došlo do pada obuhvata vakcinisane djece.

"Mi smo već odavno govorili i upozoravali da je posljednje tri do četiri godine došlo do pada obuhvata vakcinisane djece. Ja ću vam reći da u ovom momentu za djecu rođenu 2014. godine od kojih su praktično svi trogodišnjaci, on iznosi nekih 85 procenata. Za djecu rođenu 2015. koje smo pratili tokom cijele prethodne godine i sada pratimo, iznosi nekih 71,4 posto što jeste jedan značajan napredak, ako vam kažem da je recimo u maju za istu tu djecu obuhvat bio svega 46 posto, vidite da je jedan veliki broj djece vakcinisan",rekao je Joksimović.

On je rekao da su obuhvati i dalje nezadovoljavajući, pogotovo ako imamo u vidu da je krajem prošle godine dospio jedan veliki novi broj djece za vakcinaciju.

"To su sva ona djeca koja su rođena 2016. godine koje je prema kalendaru trebalo vakcinisati do kraja marta ove godine. U ovom momentu od te djece vakcinisano je nekih 39 posto, međutim ti podaci još nisu defitinitvni iz razloga što vakcinacija traje. Do 31. marta imamo vremena da ih pravovremeno vakcinišemo. Kada pogledate sav taj obuhvat zadnjih pet godina vidimo da mi imamo preko 9000 djece uzrasta od 1 do 5 godina koja nijesu primila niti jednu dozu MMR vakcine. I upravo je to najveći razlog naše zabrinutosti. Najveća bojazan da ukoliko virus uđe u tu populaciju da kažemo da će se praktično bez nekih većih prepreka širiti. I to je najveći razlog zbog čega smo zabrinuti. Nema razloga za neku veliku paniku zato što nas još uvijek drži jako dobar kolektivni imunitet za djecu koja su starija od pet godina, za svu školsku djecu, za srednjoškolsku djecu pa i starije do 30 godina", kazao je Joksimović.

Joksimović je rekao da sva djeca i odrasli koji su vakcinisani ne bi trebalo da budu zabrinuti jer je MMR vakcina jedan od najefektivnijih vakcina.

Djevojčica stabilno, sa visokom temperaturom

Joksimović je rekao da je djevojčica, kod koje je juče registrovan prvi slučaj malih boginja u Crnoj Gori stabilno, sa visokom temperaturom.

"Djevojčica je i stabilno. Ima ospu, visoku temperaturu, malaksalost, čekamo nove podatke, ali prema zadnjim informacijama djevojčica je i dalje stabilno."

