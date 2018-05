Kada noćne more postanu stvarnost niko ne ostaje ravnodusan

Šta se desi kada ukrstite toksični otpad s gomilom egzotičnih paukova? Kao u pravom hororu, pojedu vas. U “Napadu pauka” stanovnici malog rudarskog grada otkrivaju da je izlivanje hemijskog otpada kod lokalnih paukova izazvalo takve mutacije da su preko noći porasli kao džipovi.

Foto: Youtube screenshot

Kada se oglasi znak za uzbunu, inženjer rudarstva Kris Mekormak i šerif Samanta Parker mobilišu grupu sugrađana, među kojima su Samantin sin Majk i ćerka Ešli i paranoični radio voditelj Harlan, da se bore protiv krvožednih osmonogih zveri.

Producent Devlin ističe: „Bez obzira na to koliko su spektakularni specijalni efekti u filmu, sve je to beznačajno ako ne vodite računa o ljudima. Puno vremena nam je trebalo da formiramo likove u priči, da ih predstavimo kao pojedince, i zatim da ih stavimo u situacije koje otkrivaju njihov karakter“. Reditelj Elori Elkajem o filmu kaže: „Većina ljudi će verovatno pokrivati oči, bar u jednom delu filma. Ako tako bude, shvatićemo to kao kompliment“.

Foto: Youtube screenshot

Ostvarenja koja su poslužila kao uzor ovom filmu nemaju jake ženske likove. Od glumica se uglavnom tražilo da vrište, trče i da padaju u nesvest. „Kada smo stvarali film“, priča Devlin, „želeli smo da to promenimo time što bismo uključili žensku ulogu koja je uverljiva i sposobna za akcione scene“. Kari Vurer je glumica koja je odgovorila na ovakvu zamisao i koja tumači lik šerifa.

Pored nje dio ove glumačke ekipe su Skarlet Johanson, Dejvid Arket, Skot Tera..

Film Napad pauka gledajte na Televiziji Vijesti, u subotu od 22:30h.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)