Kako će Podgorica i Tuzi podijeliti imovinu i povući granicu: Šta će biti s "Plantažama", Kakarickom gorom...?

U iščekivanju prve sjednice Odbora za razgraničenje Tuzi i Podgorice produbljuje se priča o tome kako će dvije opštine podijeliti imovinu i kuda će povući granicu, pošto posao mora biti gotov do 31. decembra.

Predstavnici opozicionog Demokratskog saveza Albanaca u Tuzima upozoravaju da se veoma odgovornim poslom bave nestručni ljudi iz najmlađe opštine, dok iz Albanske alternative tvrde da je dosadašnjim zakonima sve precizirano i da će na najbolji način zastupati interese Tužana.

Za opozicioni Demokratski savez Albanaca, koji predvodi Nikola Camaj, neprihvatljivo je što se na osnovu postojećih dokumenata o razgraničenju Tuzi i Podgorice već govori kao o dogovorenom poslu između dvije opštine.

"Neke informacije koje dolaze do nas kažu da će to biti to razgraničenje, koje će biti vrlo diskutabilno. Zamislite, jedno ogromno bogatstvo kao što je Deponija se dovodi u pitanje. Drugo, status Plantaža kao preduzeća koje gazduje najvećim prostorom u Malesiji, zatim imamo područja poput Kakaricke gore koja je nastanjena Albancima, onda imamo pitanje Rikavačkog jezera", istakao je Camaj.

Stavove opozicije u Odboru za razgraničenje dvije opštine zastupaće Nik Đeljošaj, predsjednik Albanske alternative, koja je dio vlasti u glavnom gradu i na državnom nivou.

Đeljošaj vjeruje u brz dogovor o razgraničenju ali i podjeli imovine između Glavnog grada i opštine Tuzi.

"Podjela imovine je jako važno pitanje. Mi kao građani koji smo plaćali doprinose i doprinijeli da Glavni grad bude ovakav kakav je, sve ono što je imovina i bogatstvo Glavnog grada, javnih preduzeća, drugih firmi doo i svemu što je osnovao glavni grad Podgorica, pripada dio novoj opštini Tuzi, i oni će tokom rada ove komisije morati procentualno da odrede sve ono što pripada Tuzima", kazao je Đeljošaj.

Za razliku od Camaja koji nema povjerenja u ljude koji će stavove opštine Tuzi zastupati u Odboru za razgraničenje, Đeljošaj kaže da je zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore ali i drugim aktima skoro sve preczirano.

"Kompromisa sa mnom neće biti. Očekujem da će biti takav stav i ostalih predstavnika Tuzi. Nijedan milimetar ili cent manje ili više neću prihvatiti ili ja neću podržati ono što što se tamo bude dogovoralo", poručio je Đeljošaj.

"Ova skupština nije legitimna i nema mandat da formira takva radna tijela, imenuju se nestručni ljudi, jednostrano, koji nijesu radili ništa", rekao je Camaj.

Skupština Glavnog grada nedavno je donijela odluku o formiranju odbora za za početak rada novoosnovane opštine Tuzi, a u njemu su po tri predstavnika opštine i jedan Ministarstva javne uprave.

Iz Glavnog grada je Televiziji Vijesti saopšteno da oni u ovoj fazi ne mogu govoriti o zahtjevima već će o tome raspravljati stručnjaci za finansije, imovinu i planiranja prostora.

