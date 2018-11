Kako danas izgleda lektira: Gospodar prstenova i Hari Poter zamijenili Tim Lavlje srce, Malog pirata...

Ala je lep ovaj svet, Krvava bajka, O klasje moje, Mali pirat, Tim Lavlje srce, Magarac u lavljoj koži, Ribarčeta san, Bobilj i druskan, Daleko je sunce.

To su samo neki od naslova, sa dugog spiska, koje naša djeca više nisu obavezna da čitaju u osnovnoj školi.

Neka od njih mogu da se čitaju kao predložena djela.

Novo vrijeme donijelo je i nove vjetrove u školskoj lektiri, pa se među predloženim knjigama nalaze i djela poput Gospodara prstenova i Harija Potera.

Krvava bajka Desanke Maksimović i Ala je lep ovaj svet Jovana Jovanovića Zmaja neki su od naslova uz koje su odrastale generacije u Crnoj Gori.

Za sadašnje osnovce, međutim, oni više nijesu obavezno štivo.

Iz Zavoda za školstvo ipak napominju da lista obaveznih lektira ne ograničava nastavnike da odaberu neki od ovih naslova.

Nastavnica u podgoričkoj Osnovnoj školi "Oktoih" pojašnjava kako to funkcioniše u praksi.

"To se radi, dosta tih djela u osnovnoj skoli, u kraćoj varijanti kroz vidove školske lektire, tako da ima tih djela... i opet kažem puna je sloboda na nastavniku i učitelju do trećeg ciklusa šta će on da izabere", istakla je Natalija Abramović, nastavnica u OŠ "Oktoih".

Obavezni za osnovce više nisu ni čuvena pjesma O klasje moje Alekse Šantića, zatim Ribarčeta san od Branka Radičevića, kratka priča Bobilj i druškan Sergeja Jesenjina, kao ni roman Dobrice Ćosića - Daleko je sunce.

U lektiri više nema ni dva poznata romana crnogorskih autora – Tim Lavlje srce Čeda Vukovića i Mali pirat Antona Staničića.

Po kojim se kriterijumima biraju lektire te zašto djeca više ne čitaju Malog Pirata nedavno je u Skupštini pokušao da objasni resorni ministar

"Spisak preporučenih književnih tekstova napravljen je na osnovu sljedećih kriterijuma: adekvatnost tekstova, estetska vrijednost književnog djela, primjerenost djela uzrastu učenika, odnos tradicionalnih i savremenih književnih tekstova i odnos književnih djela nacionalne i svjetske književnosti", kazao je ministar prosvjete Damir Šehović 19. oktobra ove godine.

U međuvremenu, u program su ušla djela sljedećih autora: Sunčana Škrinjarić, Kemal Coco, Šimo Ešić, Vojislav Vulanović, Branko Banjević, Dragana Kršenković, Šukrija Pandžo, Blaga Žurić, Kemal Musić, Hasnija Muratagić-Tuna, Safet Hadrović, Ibrahim Hadžić, Azem Zaimović, Nazmi Rahmani, Zuvdija Hodžić, Fehim Kajević.

Ova otvorenost programa donijela je u lektiru i neka popularna djela savremene svjetske književnosti.

"Poput Gospodara prstenova, pa čuvenog i neizbježnog Harija Potera. Zašto i mi djeci da ne pružimo tu mogućnost, kad je to jedno od najpopularnijih književnih djela savremene književnosti gdje su djeca u cijelom svijetu prosto oduševljena tom novom maštom, imaginacijom", kazala je Abramović.

