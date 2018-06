Kako ojačati Specijalni policijski tim: Razgovara se s policajcima koji su bili šefovi

Dragan Radonjić, koji rukovodi specijalnim policijskim odjeljenjem a koje usko sarađuje sa Specijalnim tužilaštvom, pokušava da ojača svoj tim sa još desetak policijskih službenika koji će pomoći u rasvjetljavanju najtežih zločina.

U tu svrhu, pozvani su, kako saznaje Televizija VIjesti, mahom policijski službenici koji se vode kao neraspoređeni, nakon što su smijenjeni sa mjesta šefova policija ili pojedinih odsjeka.

Iako se razgovori obavljaju već od maja, za sada su rijetki oni koji žele da se pridruže timu.

Specijalno policijsko odjeljenje pokušava da prijemom još deset policijskih službenika ojača svoj tim. To je Televiziji Vijesti potvrdio sagovornik iz Specijalnog tužilaštva kojem račune i podnosi ova policijska organizacija.

Ko će se pridružiti desetočlanom timu na čijem čelu se nalazi Dragan Radonjić za sada se samo spekuliše.

Ono što pouzdano saznaje Televizija Vijesti jeste da su od maja do danas obavljeni razgovori sa dvadesetak policijskih službenika koji se trenutno vode kao neraspoređeni.

Mahom je riječ o policijskim službenicima koji su nekada pokrivali mjesta šefova policija u nekoliko gradova ili bili šefovi određenih Odsjeka, a koji su po raznim osnovama smjenjivani s tih funkcija ili ih samovoljno napuštali.

Isti sagovornik dodaje da je ipak mali broj onih koji su pristali da budu dio Radonjićevog tima. Navodno im nije odgovaralo to što mi se nude pozicije koje nijesu menadžerske prirode, a posao koji bi obavljali u timu većinom se svodi na prikljupljanje podataka.

Za razliku od njih, oni koji su pristali, tokom obavljenog razgovora izrazili su spremnost da svojim, ne tako malim iskustvom, pomognu policijskom odjeljenju.

Njihova imena, sagovornik Televizije Vijesti nije želio da otkriva, objašnjavajući da spisak još nije konačan, ali da osobe koje su pristale važe za profesionalce.

Specijalno policijsko odjeljenje formalno je popunjeno, pa zato, oni policijski službenici koji budu pristupili njihovom timu, za sada neće dobiti rješenja.

No to neće presdstavljati problem pošto policijski službenici sa kojima se obavlja razgovor, rješenja imaju u Upravi policije te će najjverovatnije do nove sistematizacije posebnim rješenjem biti upućeni kao na ispomoć Radonjićevom timu.

Oni koji pristanu, dodaje sagovornik Televizije Vijesti, neće samo pružati pomoć timu koji rukovodi Radonjić, već i mješovotim timovima koji su formirani nakon posljednjeg dvostrukog ubistva u samom centru Podgorice kada su likvidirani Miloš Šaković i slučajna žrtva – Radivoje Jovanović.

