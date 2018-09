Kakvim se trikovima služe stanodavci: Izdaju sobu u kojoj već neko živi ili garažu

"Ono što sam primijetila je da je u Podgorici često da izdaju suterene, mi to u Nikšiću ne zovemo tako, to ima posebnu namjenu, trebalo bi da je to podrum. Jer vi nemate dovoljno svjetlosti i neki drugi uslovi nijesu adekvatni", kazala je Perunović

Tweet Tweet Da je teško biti podstanar u Podgorici, kaže Mirjana Perunović koja već mjesecima traga za stanom čija će cijena biti u skladu sa uslovima. "Što se tiče samih cijena u Podgorici, smatram da su visoke, a ja se vodim tim da gledam svoju platu, i da znam ostale ljude, kakva su njihova mišljenja. Jer jednostavno ako želite da izdvojite 100 eura od svoje plate, to znači da ćete živjeti sami u sobi, sa nekim drugim ljudima, nepoznatim, nećete imati dovoljno svoje privatnosti. Ako živite sa još jednom osobom možete da imate na raspoloaganju od nekih 20 kvadrata, teško da možete naći jednosoban stan za to", istakla je Perunović. Kako bi opravdali iznos kirije, Mirjana ističe da se stanodavci često služe različitim trikovima. Pa tako nije rijetkost da izdaju sobu u kojoj već neko živi ili garažu. "Ono što sam primijetila je da je u Podgorici često da izdaju suterene, mi to u Nikšiću ne zovemo tako, to ima posebnu namjenu, trebalo bi da je to podrum. Jer vi nemate dovoljno svjetlosti i neki drugi uslovi nijesu adekvatni", kazala je Perunović. Zato oni iskusni na tržištu, napominju, da bi trebalo sklopiti ugovor o zakupu. "Tu se definišu obaveze zakupca, da redovno izmiruje obaveze po pitanju rente, po pitanju ostalih komunalija, koja prate sami stan i isto tako koje su obaveze stanodavca, da neće mijenjati iznos rente, da je obavezan da ispoštuje rok na koji je ugovor zaključen i ostale generalije", kazao je Stefan Mišković, agent za nekretnine Dostupnost gradskog prevoza, blizina posla, marketa, povoljna renta, sve su to kriterijumi kojima se sagovornica Televizije Vijesti vodi, zato svoj krov nad glavom traži na perifernim djelovima Podgorice. Da cijene diktiraju trend iznajmljivanja stanova van centra grada, saglasni su i agenti za nekretnine. "Obično je Stari Aerodrom jefitiniji, Konik, Momišići, ali ako će neko da uz tu kiriju plaća dodatno mjesečno 30 eura, ili ako mora ići taxijem, nije uradio neku veliku stvar", rekla je Perunović. "Najpovoljniji stanovi su na Zabjelu, Zagoriču, sami krajevi grada, kraj Starog aerodroma, Tuški put, to su neke lokacije gdje su cijene zakupa niže", poručio je Mišković. Kako se kreću cijene? "Od 200 do 230, 24, 250 eura, to je neki maksimum", rekao je Mišković. Najkuplji stanovi, nijesu kao što je nekad bio slučaj, u strogom centru grada, već preko Morače i u Siti kvartu. No, bez obzira za koje naselje da se odlučite, zaključuju sagovornici Televizije Vijesti, dobro provjerite uslove kao i da li su osnovne komunalije i internet uključeni u cijenu.