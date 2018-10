Kalić traži odštetu zbog poplave, tvrdi da su iz stana nestale i stvari

Velika šteta nastala je u stanu Safeta Kalića, iz kog su čak nestale neke stvari i to za vrijeme dok je o objektu u Podgorici brigu vodila država, tačnije, od avgusta 2011. do novembra 2016. godine.

To se tvrdi tužbom Kalićevih advokata, koju su podgoričkom Osnovnom sudu podnijeli protiv Uprave za imovinu, ali i same države. Tuženi, predstavnik Uprave za imovinu, Erdan Dacić i zamjenik zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Risto Femić, sudiji Milici Radović su tvrdili da je Kalićeva tužba neosnovana. Iz Uprave za imovinu su ipak potvrdili da je tokom njihovog upravljanja došlo do poplave u stanu, nakon čega su konstatovani određeni nedostaci koji su uklonjeni, a o čemu posjeduju fakture.

A da li su zapisnički konstatovali stvari koje su nestale iz stana, Dacić nije znao da kaže, ali ni da odgovori da li je neko od njegovih kolega možda popisao stvari koje su uništene u poplavi i bačene.

No, i pored toga zaključuje da nije došlo do umanjenja vrijednosti stana, ali i da treba da se odbaci tužba protiv Uprave koja je imala zadatak da vodi računa o privremeno oduzetim nekretninama, što je ona, tvrdi, i radila.

Po njegovom mišljenju, za eventualno nastalu štetu i naknadu odgovorna je država, a ne uprava.

Sudija je prihvatila prijedlog punomoćnice Safeta Kalića, Ane Jelić, pa će 29. novembra suđenje biti nastavljeno izlaskom na lice mjesta vještaka građevinske i ekonomsko-finansijske struke, koji će utvrditi iznos nastale štete.

Nakon što su pravosnažno oslobođeni optužbi da su prali novac, država je Kalićima 2016. vratila imovinu vrijednu 28 miliona eura. Od tada su podnijeli nekoliko tužbi zbog naknade štete i izgubljene koristi, a Kalićev advokat Dragoljub Đukanović je u ranijem razgovoru za TV Vijesti kazao da šteta koju su pretrpjeli njegovi klijenti prelazi milion eura.

