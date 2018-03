Knežević otkrio misteriju: "Majka" je sve vrijeme bila Rusija

Ni predsjednik podgoričkog Višeg suda Boris Savić nije imao sluha za žalbu jednog od lidera Demokratskog fronta (DF) Milana Kneževića. I Savić je, kao neosnovanu, odbio njegovu žalbu kojom je tražio da mu se odgodi izdržavanje četvoromjesečne zatvorske kazne zbog napada na policajca. Odluka je za Kneževića očekivana.

"Čitava Crna Gora ima priliku da gleda kroz ovaj moj slučaj sunovrat pravosudnih institucija u Crnoj Gori. Naravno, Viši sud koji je potvrdio status svjedoka saradnika Saši Sinđeliću, koji je potvrdio optužnicu za „državni udar“... ne može da donese bilo kakvu odluku osim odluku koju je aminovao Zoran Pažin uz konsultacije sa Duškom Markovićem i sa Milom Đukanovićem"; kazao je Knežević.

On je do sada više puta kazao da se dobrovoljno neće prijaviti na služenje kazne.

"Predsjedništvo Demokratskog fronta i predsjedništvo Demokratske narodne partije, čiji sam lider, sjutra će održati vanrednu sjednicu predsjedništva i o daljim potezima ćemo obavijestiti crnogorsku javnost", ističe Knežević.

Knežević ipak ne očekuje da će policija doći da ga odvede.

"Ne očekujem da ću biti uhapšen, a ne bih im ni preporučio da me hapse ili da pokušavaju bilo kakvu demonstraciju sile koja bi bila zasnovana na protivzakonitom i protivustvanom djelovanju, jer evo do sad su se zbilja pokazali kao pravi Prometeji protivustavnog i protivzakonog djelovanja, ali sve ima neku svoju granicu", dodaje on.

Knežević je za Televiziju Vijesti ekskluzivno otkrio i ko je zapravo "majka" koja mu je davala pravne savjete i branila mu da ode i izdržava zatvorsku kaznu.

"Ja sve vrijeme želim da saopštim crnogorskoj javnosti da mi ne zovu više majku telefonom i da traže od nje izjave vezane za odluke Osnovnog i Višeg suda i da otkrijem misteriju. Ja sam sve vrijeme mislio na majku Rusiju, tako da 'majka' je sve vrijeme bila Rusija", kazao je on.

Iz Višeg suda je saopšteno da će spisi predmeta biti proslijeđeni Osnovnom sudu, koji će „preduzimati dalje radnje u cilju sprovođenja izvršenja predmetne presude“. U prevodu, to znači da će Knežević opet morati da se obrati Osnovnom sudu koji će mu odrediti datum kada treba da se javi u zatvor.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (3 glasova)