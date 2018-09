Knežević: Prikupljeno 15 do 20 hiljada potpisa za referendum o poništenju priznanja Kosova

Lider Demokratske narodne partije zadovoljan je kako teče prikupljanje potpisa za organizovanje referenduma, na kome bi se građani izjasnili jesu li za poništenje odluke kojom je Crna Gora priznala Kosovo.

Kaže da slijedi intenzivnija akcija prema građanima, s ciljem da se do 1. decembra prikupi oko 60 hiljada potpisa, odnosno 10 odsto ukupnog biračkog tijela, što je jedan od Ustavnom definisanih uslova za održavanje referenduma.

"Do sada je, u onom nekom laganom infrastrukturnom zagrijavanju preko opštinskih odbora, zajedno sa kolegama iz Srpskog nacionalnog savjeta, prikupljeno oko 15 do 20 hiljada potpisa. Znači 1. decembra 2018. da pokažemo jednu simboliku - a na taj dan je prije 100 godina došlo do ujedinjenja u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca svih južnoslovenskih naroda", rekao je Knežević.

Knežević kaže da se crnogorsko rukovodstvo, u aktuelnoj polemici o statusu Kosova, stavilo na stranu aktuelnog kosovskog rukovodstva te da je prirodno da predstavnici srpskog naroda u Crnoj Gori, budu na strani svog naroda na Kosovu.

Zašto pokrećete ovu inicijativu, ako znate da u ovom trenutku ona nema podršku u parlamentu?

"Ono što je najvažnije ona ima podršku građana Crne Gore. I ako oni odbiju da se ovo nađe u parlamentu, da o tome raspravljamo, ovo će biti jedan trajni dokument, koji ćemo mi iskoristiti prvom prilikom kad budemo u situaciji da vršimo izvršnu vlast", rekao je lider DNP-a.

Zbog crnogorskog priznanja Kosova, četiri opozicione partije protestovale su prije 10 godina, a na jednom mitingu, u oktobru 2008, izbili su nemiri u kojima su povrijeđene 34 osobe, a privedeno 28. Knežević ovako odgovara na pitanje da li se inicijativama, poput aktuelne o povlacenju priznanja Kosova , podgrijavaju tenzije u drustvu: "Ne vidim razlog zašto bi se neko plašio demokratskog izjašnjavanja građana, ukoliko većina građana na referendumu bude protiv toga da se povuče odluka o priznanju Kosova neka je srećno".

Potpisivanje peticiije organizuju prosrpske partije, članice Demokratskog fronta, zajedno sa Srpskim nacionalnim savjetom u Crnoj Gori.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (7 glasova)