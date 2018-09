Komnenić: Uloga novinara u ovakvom sistemu je da ogoli devijacije

Nova sezona emisije “Načisto” krenuće sa emitovanjem u tradicionalnom terminu - svakog četvrtka od 20 časova, a njen urednik i novinar Petar Komnenić obećava da će se i dalje svake sedmice baviti aktuelnim pitanjima od javnog interesa.

Jedan od najcjenjenijih crnogorskih novinara vodi svoju emisiju još od početka emitovanja signala TV Vijesti, a poznat je po tome što ne štedi sagovornike iz bilo koje društvene oblasti direktnim i konkretnim pitanjima.

Komnenić je nekadašnji novinar Radija slobodna Evropa i nedjeljnika “Monitor”, te saradnik Balkanske istraživačke mreže (BIRN) i Instituta za medije, a za “Play” je pričao koliko mu je to iskustvo značilo, što priprema za ovu sezonu, koji su izazovi sa kojima se suočava tokom rada i ko je osoba koju bi najviše volio da ugosti.

Šta možemo očekivati od nove sezone emisije “Načisto”, šta ti je ovih dana u fokusu pažnje?

Gledaocima mogu obećati da će i u novoj sezoni glavni kriterijum, prilikom odabira tema, biti javni interes i aktuelnost, što isključuje mogućnost nametanja politikantskih digresija koje nas često udaljavaju od suštinskih rasprava. Trenutno sam usredsređen na priču oko valorizacije Aerodroma Crne Gore, jednog od najbitnijih nacionalnih resursa i spor partnera u vlasti oko razvojnog modela. Narednog četvrtka u emisiji “Načisto” gledaoci će moći da pogledaju duel ministra saobraćaja Osmana Nurkovića, koji se zalaže za koncesije, i predstavnika SD-a iz upravljačke strukture tog preduzeća, partije u vlasti koja se oštro protivi tom konceptu.

Počeo si kao novinar u štampanom mediju, kako je išlo tvoje privikavanje na kamere i koje su prednosti i mane te dvije forme po tvom iskustvu?

Da, godinama sam radio u nedjeljniku “Monitor”, mada sam uporedo sticao iskustvo i u podgoričkom birou Radija slobodna Evropa, agenciji Rojters. Vjerujem da su mi ti počeci u medijima, u kojima je primarni fokus na sadržaju, olakšali pojavljivanje pred kamerom. Taj uticaj, podrobna priprema, insistiranje na znakovitim detaljima, suštinski i definišu televizijski format koji sam kasnije preuzeo. Prilično sam ubijeđen da je to prirodan i nezaobilazan put, ako namjeravate da dugo ostanete u ovom poslu.

​Petar Komnenić 2010. Foto: Boris Pejović

Koga bi volio da ugostiš, a nisi do sada. Do koga od dosadašnjih gostiju je bilo najteže doći?

Na to je pitanje lako odgovoriti – aktuelnog predsjednika Mila Đukanovića. Brojne inicijative i pozivi, zasada, nisu urodili plodom. Vjerovatno zbog odluke gospodina Đukanovića da se isključivo odaziva pozivu novinara čije emisije na kraju on vodi i uređuje. Nadam se da će se i to nekad promijeniti. A što se tiče drugog dijela pitanja, ne bih nikoga posebno izdvojio, jer dosta energije potrošim i na dogovor sa sagovornicima od kojih to i ne očekujem. Danas je generalno teško doći do ljudi spremnih na javni nastup, to umnogome limitira i naše sadržaje.

Za emisiju poput tvoje vrlo je bitno da gledaoci imaju osjećaj nepristrasnosti kod novinara. Na koje načine to osiguravaš?

Tako što se uvijek trudim da budem u poziciji “đavoljeg advokata”, da kompenzujem odsustvo druge strane, ako je riječ o intervjuu jedan na jedan, da postavim dovoljno provokativnih pitanja svim sagovornicima kada organizujem debate. Zaista vjerujem da je taj verbalni klinč presudan za emisiju i da je u tenzičnoj atmosferi lakše doći do stvarne slike i pravih informacija, koje se često kriju od javnosti.

Poznato je da političari na neugodna pitanja vole da odgovore ispraznim floskulama ili ih vješto izbjegavaju. Kako se boriš sa tim, kako iz sagovornika izvući pravi odgovor?

Uvijek insistiram na odgovoru, ne dozvoljavam sagovorniku da troši vrijeme na digresije, ne ostavljam prostor za isprazne govore kada je riječ o konkretnim stvarima. Možda to ponekad djeluje pretvrdo, grubo, znaju da mi kažu – previše “kidaš” sagovornike. Nastaviću to da radim uvijek kada procijenim da sagovornik troši dragocjeno vrijeme, izbjegavajući odgovor na pitanja na koja je dužan da odgovori. Kada sam počinjao bilo je teže, ali mi se čini da se posljednjih godina i javnost prilagođava takvom novinarskom nastupu. Raste svijest da je uskraćivanje informacija od strane ljudi na javnim pozicijama nedozvoljeno, iako se godinama unazad sa simpatijama gledalo na njihovu sposobnost da eskiviraju pitanje.

Foto: Luka Zeković

Oni koji kritikuju emisije na TV Vijesti često tvrde da se stalno bave “crnim temama” i nikada se ne priča o nečemu lijepom što se dešava. Kade ćemo čuti nešto lijepo?

Onda kada oni koji kritikuju mračne teme na TV Vijesti prestanu da ih proizvode. I meni su lijepe teme odušak, jedva čekam da se posvetim nekom uspješnom, inspirativnom sagovorniku. Volim da mislim da bih tim temama jednog dana mogao dominantno da se okrenem. Nažalost, one sporije dolaze na dnevni red u moru tranzicionih pljački, sumnjivih privatizacija, gangsterskih obračuna. Uloga novinara u ovakvom ambijentu je da ogoli devijacije, ne da pravi bombonjerice poput ružičastih miljenika onih koji tuguju za vedrijim pristupom.

Nije vijest da novinari u Crnoj Gori rade pod velikim pritiskom, mada se toga sjetimo obično kad se desi neki napad. Koji bi bio tvoj savjet mlađim kolegama, kako se izboriti za sebe u tim uslovima?

Da budu predani činjenicama, rezultatima sopstvenog istraživanja, da nikada zdravo za gotovo ne usvajaju ni ono što im je lično bliže i prihvatljivije, da vječito sumnjaju i preispituju, ostanu na distanci od svih centara moći.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)