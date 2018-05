Krivokapić: Ako nema dogovora, predložiću povratak u Skupštinu

Lider Socijaldemokratske partije (SDP) Ranko Krivokapić smatra da opozicija treba da se vrati u parlament kako bi sa vlašću dogovorila fer uslove za parlamentarne izbore. Krivokapić kaže da neće podnijeti ostavku zbog neuspjeha na nedjeljnim lokalnim izborima, ali da će je ponuditi ako rezultati ne budu dobri na parlamentarnim.

Smatra da je loš opozicioni rezultat na lokalnim izborima posljedica loše vođene politike godinu i po od parlamentarnih i poručuje da će, ukoliko ne bude dogovora za povratak u parlament, SDP-u predložiti da prekine bojkot.

Novinarka TV Vijesti Ljubica Milićević pitala je Krivokapića, čija SDP zajedno sa Demosom, prema preliminarnim rezultatima izbora, nije prešla cenzus u Podgorici, osjeća li odgovornost za loš izborni rezultat i šta će učiniti

"Svi, i ja u partiji, a i opozicija u cjelini, moraju osjetiti jaku odgovornost. Za razliku od drugih opozicionih stranaka, mi smo lista koja na ovim izborima nije imala ime lidera partije i željeli smo da damo priliku, na evropski način, da građani znaju svoje lidere na lokalnom nivou i da za njih glasaju. Nažalost, pokazalo se u Crnoj Gori da ta politička zrelost jos nije velika, da građani traze jake lidere... Tu smo grešku ustanovili i ja ću uzeti punu odgovornost za parlamentarne izbore već sada, i ako rezultat ne bude bolji, poslije parlamentarnih izbora pred GO staviti pitanje svog povjerenja. U našim ključnim centrima je taj broj glasova od sedam do deset odsto, Podgorica je podbacila sa šansom da dođe do ovih 37 glasova, koji nam fale na stotinu hiljada", kazao je Krivokapić.

Znači, u ovom trenutku se pitanje Vaše ostavke i ne razmatra?

To pitanje je uvijek na stolu, od kad sam predsjednik partije. Ko god želi može da ga pokrene i da o tome raspravljamo. Ja, kao i uvijek, sam vrh koplja SDP-a sve ovo vrijeme i spreman da nosim svoj dio odgovornosti, ali tog prostora u SDP-u nije falilo za mlade ljude, a obezglavljivanje opozicije je jedan od ciljeva DPS-a. Najlakše je otići kada ste u opoziciji i najlakse je napustiti kad stvari idu loše. Sad se treba boriti jer je to obaveza prema građanima, ako su vam dali glas, jer njima je teže nego nama, kad se dođe u vlast, onda treba otići i ja sam to obećao mojima.

Da li mislite da će jedna od posljedica lošeg rezultata na lokalnim izborima biti povratak opozicije u parlament i da li će SDP to učiniti?

Odluku će donijeti organi, ali mislim da je to prirodan put otvaranja dijaloga da bismo dogovarali uslove za predstojeće parlamentarne izbore, jer ako tih uslova ne bude, kao što se vidi, svaki izborni proces je nasilniji, tenzičniji. Ako ne bude dogovora unutar opozicije, svakako, predložicu da se SDP vrati u parlament.

Mislite li da je ovaj način djelovanja opozicije, uključujući bojkot parlamenta bio pogrešan?

Ovo je samo račun za loše vođenu politiku opozicije godinu i po dana od parlamentarnih izbora. Jedna od glavnih moci DPS-a je slabost opozicije i to je naša velika zajednička odgovornost, pojedinačna, ali i zajednička. Opozicija se, za početak, jedan dio mora modernizovati, prihvatiti Ustav, ustavni patriotizam i datost međunarodnog polozaja Crne Gore, a svi zajedno se moramo dogovoriti barem oko jedne stvari – a to je platforma za pregovore o uslovima za nove izbore.

