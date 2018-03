Legalizacija bespravne gradnje u Podgorici i dalje bez pomaka

Od oko 16 hiljada nelegalnih objekata, koliko ih prema podacima Uprave za nekretnine ima u Podgorici, znatan broj nalazi se na Kakarickoj gori. U tom podgoričkom naselju, građani sa kojima je ekipa TV Vijesti razgovarala ne znaju da je neko od njihovih komšija predao zahtjev za legalizaciju. Oni pozdravljaju odluku Gradske opštine da se cijena legalizacije snizi, ali napominju da je ona i dalje previsoka.

Legalizacija objekata u Podgorici, u zavisnosti od zone u kojoj se nalazi, košta od 48 do 141 eura po kvadratu.

Odlukom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, SO Podgorica je za objekte osnovnog stanovanja do 200 kvadrata cijenu umanjila 30 odsto, a za stambene objekte do 500 kvadrata do 25 odsto.

Prvi čovjek opštine je na sjednici SO Podgorica rekao da su cijene formirane uvažavajući ulaganja vlasnika nelegalnih objekata u infrastukturu.

“Nisu oni to radili planski i radili do kraja ali jesu ulagali pa je to bio jedan od razloga što smo uradili ovaj popust", kazao je gradonačelnik Slavoljub Stijepović.

Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma u posljednje vrijeme su više puta ponavljali da niko neće moći da izbjegne legalizaciju nelegalnih objekata. Takve poruke nadležnih, međutim, ne zabrinjavaju mnogo neke od vlasnika takvih objekata.

Rok za prijavu legalizacije nelegalnih objekata je 15. jul.

