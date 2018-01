Lekić: Moguć dogovor građanske opozicije o jednom kandidatu na predsjedničkim izborima

Lider Demosa Miodrag Lekić vjeruje da je moguć dogovor građanske opozicije o jednom kandidatu na predsjedničkim izborima, ali i da opozicija grupisana u dvije, tri kolone, prije može smijeniti vlast, nego objedinjena, što se nerijetko postavlja kao imperativ.

Lekić kaže i da je opozicija, bez obzira na uslove u kojima se izbori održavaju, obavezna prema biračima da na njih izađe, a da od predstavnika EU, koji iz različitih razloga daju podršku vlasti, očekuje jasno izjašnjenje o regularnosti izbornog procesa.

On je za Televiziju Vijesti kazao i da je zbog važnosti postojanja građanske opozicije, koja nije održala sastanak najavljivan prije Nove godine, tražio da se lideri ove grupacije konačno okupe i razgovaraju.

"Tako da sam ja u ime Demosa, kao koordinator posljednjeg sastanka, dva puta pokrenuo inicijativu, negdje polovinom decembra, i juče, da se moramo sastati i da otklonimo sve te neodumice koje postoje, i koje je javnost primjetila. Mi smo proizveli određena očekivanja kod javnosti, i to one javnosti do koje držimo, demokratske, zrele, ozbiljne, u tom smislu smo dužni da sve to što prije raspravimo i dođemo do nekih zaključaka kako dalje".

Da li je eventualno ovakva građanska opozicija kadra da postigne dogovor o nekoj političkoj stvari - npr jedinstvenom kanidatu na predsjedničkim izborima?

Ja mislim da je to mogući cilj, i Demos će se zalagati da se osvari taj cilj. Pretpostavka, uslov da dođemo do tog cilja je prvo da se sastanemo. Prema tome, nama je primaran zadatak da obezbijedimo taj susret, da sučelimo demokratski prijedloge. Još jednom kažem da će se Demos, vrlo nesebično, ne jureći nikakav parcijalan interes, zalagati da se konstituiše jedan kandidat u ime građanske opozicije i Demos će podržati tog kandidata.

Buduće da su već postignute neke koalicije između subjekata koji su bili dio građanske opozicije. Demos i SDP u Beranama, najavljena je mogućnost saradnje Demokrata i URE u Podgorici - da li smatra da opozicija zapravo u više kolona može doći do istog cilja - a to je smjena DPS?

To je bila formula na prošlim izborima u Podgorici, kada je opozicija objektivno pobijedila. Zbir glasova partija koje su se zalagale i to eksplicitno da im je cilj da se smijeni DPS, je osvojila većinu. To što je Pozitivna drugi put odigrala u korist vlasti, to je već poznat rasplet, korupcionaški. Formula u Podgorici da se ide u dvije kolone je bila bolja nego, recimo izbori prije osam godina, kada je opozicija jeidnstveno nastupila, sjćete se ono u bijelim košuljama, i imala katastrofalan rezultata.

Vis te neko ko je najviše da tako kažemo, prozivao evropske strukture da reaguju jer se izbori u Crnoj Gori ne održavaju u fer uslovima. Zbog čega onda izlazite na izbore i da li ćete to i dalje raditi?

Šef delegacije EU ovdje u Podgorici je rekao javno, da izbori u Crnoj Gori u 2018 ne mogu biti regularni, i pitanje je da li će bti priznati, ukoliko ne dođe do potpunog usgalašavanja izbornog zakonodavstva sa sugestijama i preporukama OEBS-a. Do toga nije došlo kao što znamo. A radi se o vrlo ozbiljnoj materiji, o izjavi sa jedne visoke adrese, tako da mi očekujemo jasan stav EU, da nam saopšti da li će ti izbori biti priznati, da li će biti legitimni.

Zašto onda idete na izbore?

Ja ne želim da minimiziram odgovornsot i principijelnost u politici, ali recimo da ne ode na izbore, u ovoj situaciji kada je neizvjesno da li će oni biti priznati da li će biti regularni, takođe se postavlja pitanje, pa i kritički odnos, pa šta vi radite, omogućavate vlasti da se prošeta na tim izborima, ne učestvujete, što ste postigli itd.

Koliko su EU i SAD u ovom trenutku, po vašem mišljenju, podrška stavovima građanske opozicije ili mislite da su više podrška vladajućoj koaliciji?

Oni podržavaju svoje interese i nijesam ni malo originalan što to sada kažem. Oni očigledno podržavaju vlast iz određenih interesa, pa i geopolitčkih, i podržavaju kao jednu klijantelističku i poslušnu vlast, gdje su spremni da zažmure na određene deformacije, i to ozbiljne kao što su krminal i korupcija. Sad dolazim do izazova opozicije da se prezentuje da način da će garantovati da će u promjeni valsti, obezbijediti i stabilnost i pomake u demokratiji. To je naš izazov, dakle nije dovoljno za promjenu samo smjena loše vlasti, koja je izvjesno loša, nego je potrebno da se konstituiše jedna kredibilna alternativa, kreidbilna opozicija.

