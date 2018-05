Ljetnja sezona nije samo kupanje i plaža: Ovo su izazovi sa kojima se suočavaju turistički radnici

Početak ljetnje sezone za mnoge je, prije svega, kupanje i odmor na plaži. Nećete ipak pogriješiti ni ako se na putu do mora barem na kratko zadržite na Cetinju, koje posjetiocima nudi sve više sadržaja.

"Obišli smo Budvu, Kotor, Tivat, Cetinje, lijepi gradovi, prijateljski raspoloženi ljudi... A ovdje sam došao da zamolim majstora da mi iskuje jednu potkovicu za sreću", kazao je Aleksej Popov.

Koncertima kojima su obilježili Dan planete i Svjetski dan džeza, ali i novom atrakcijom – obilaskom prijestonice vozom, cetinjski turistički radnici trude se da, kako kažu, ovaj grad pretvore u jedan od centara ljetnjih dešavanja.

"Ti električni vozići podrazumijevaju prije svega dvije panoramske rute: jedna će ići u obilazak kulturno-istorijskog jezgra, dok će druga biti malo šira, trajaće duže i obuhvatiće sve kulturno-istorijske znamenitosti u gradu", kazao je direktor TO Ceticnje Oskar Huter.

Nastavak puta, može pokvariti zastoj u Brajićima. Iako je ova dionica puta Cetinje-Budva trebalo da bude završena u novembru prošle godine, kraj radova se očekuje tokom maja.

Evropski turisti u Crnu Goru ipak stižu na različite načine, a zahvaljujući lijepom vremenu sezona je počela još početkom aprila, kada je, prema podacima TO Budva, otvorena četvrtina hotela na budvanskoj rivijeri.

"Treći put sam u Crnoj Gori, a u Budvu sam došao zbog karnevala. Već sam zvao prijatelje iz Njemačke da mi se pridruže", kazao je jedan turista iz Njemačke.

"Ovo sad što se događa je osvježenje i prevazišlo je sva naša očekivanja – Budva je puna kao u sred sezone... Po nekim našim podacima sa kojima možemo da izađemo imamo oko 25 hiljada posjetilaca", kazao jhe Mladen Franović iz TO Budva.

"Iz godine u godinu je procenat zapadnog gosta sve veći i veći. Normalno, tržište rusko je i dalje prisutno, ali mislim da bez povratka zapadnog gosta mi ne možemo biti ozbiljna turistička destinacija", kazao je Rajko Mijač, ugostitelj iz Petrovca.

Dosta rano je počela i sezona kupanja, ali i prvi turistički problemi.

I dok se na rješavanju nekih problema radilo i tokom zime, drugi se, poput saobraćajnih, prenose iz godine u godinu.

"S vodom nemamo problema, snadbijevanjem strujom tu i tamo, mislim da će to ići na zadovoljavajući način... Plaže će biti uređene, biće dovoljan broj prostora na plažama bez mobilijara, biće još igrališta, staza, šetališta, parkova, vidikovaca...", kazao je Franović.

"Najveći problem je u špicu sezone potez od Herceg Novog do Tivta, i potez od Buljarice ili Čanja pa do izlaska iz Bara. To je jako veliki problem koji ne vidim kako se skorije može riješiti...", kazao je Rajko Mijač.

Uprkos svemu , ugostitelji trljaju ruke i kažu – po jutru se dan poznaje.

"Ja lično očekujem da će ove godine biti definitivno bolja sezona nego prošle godine. Koliko ćemo mi biti spremni za sve to, nisam toliko siguran, ali treba biti optimista", kazao je Mijač.

