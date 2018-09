Magija na ekranu - Hari Poter i Red feniksa

Termin od 19:10h u nedjelju rezervisan je za najpopularniju avanturu – „Hari Poter i Red feniksa.“

Serijal filmova o čarobnjaku Hariju Poteru nije potrebno posebno hvaliti, sama činjenica da ga prati i mlađa populacija, kojoj je izvorno i namijenjen, a i ona starija, govori sama za sebe dovoljno.

Foto: TV Vijesti screenshot

Hari Poter i Red feniksa je peti dio priče o mladom čarobnjaku, njegovim prijateljima i fantastičnim avanturama u kojima se nalaze. Petnaestogodišnji Hari sukobljava se sa tvrdoglavim čarobnjacima koji ne vjeruju u povratak zlog Voldemora. Međutim, to neće spriječiti njega i ostale učenika Hogvortsa, da stvari preuzmu u svoje ruke.

Ovo je nova uzbudljiva priča, prepuna sumnji, tajni i, naravno magije od neprevaziđene britanske spisateljice Džoan K. Rouling.

Zasigurno da je Džoan autorka koja zaslužuje sve pohvale i zasluge za avanturu o mladom čarobnjaku, koji je plod njene mašte. Međutim, njena životna priča koja stoji iza planetarno popularnog filmskog hita, daleko je od idilične, ali ipak ima srećan kraj, baš kao i filmske adaptacije njenih knjiga o Poteru.

Foto: TV Vijesti screenshot

Komplikacije počinju već sa 17 godina, kada uprkos silnom trudu i radu nije uspjela da upiše fakultet koji je željela. Otac nikada nije bio dio njenog svijeta, bili su u potpunosti otuđeni, a u 25. godini Džoan je izgubila majku, svoj najveći oslonac i podršku. Ovaj gubitak ju je emotivno slomio.

Nakon dvije godine udaje se za muškarca u kojeg je bila ludo zaljubljena, a koji se ispostavio kao pogrešan izbor jer je u braku postala žrtva fizičkog i psihičkog nasilja. Iako su dobili kćerku, zlostavljanje se nije prekinulo, pa je Rouling podnijela zahtjev za razvod braka. Ova etapa u njenom životu donijeće joj nove poteškoće. Kao samohrana majka, živjela je od socijalne pomoći i imala ozbiljne finansijske probleme, zbog čega joj je dijagnostifikovana depresija. Kasnije, u intervjuima koje je dala, govorila je da je u tim trenucima često pomišljala da sebi oduzme život.

Foto: TV Vijesti screenshot

Kada je dotakla dno i bila na ivici samoubistva, shvatila je da postoji nešto što je može osloboditi, ono u čemu je izuzetna, a to je pisanje. Prvu knjigu o Hariju Poteru je poslije 12 neuspješnih pokušaja sa izdavačima, konačno uspjela da objavi u svojoj 31. godini. To je bila prekretnica u njenom životu. Nakon toga uspjesi su se sami nizali, a njene knjige nestajale bi sa polica knjižara širom svijeta munjevitom brzinom. U prilog tome govori i činjenica da je jedna od knjiga u prvom danu prodata u vrtoglavih 11 miliona primjeraka. Danas, „Hari Poter” je brend čija se vrijednost procjenjuje na oko 15 milijardi dolara. To ujedno čini Džoan jednom od najbogatijih žena na svijetu.

Foto: TV Vijesti screenshot

Hari Poter ju je učinio poznatom i donio joj armiju obožavalaca širom svijeta, međutim, Džoan kaže da nije razmišljala da ponovo nastavlja priču o čarobnjaku, iako priznaje da joj inspiracije ne manjka.

Zavirite u svijet magije i pogledajte ekranizovanu adaptaciju Džoanine pete knjige “Hari Poter i Red feniksa” u nedjelju od 19:10h na TV Vijesti.

