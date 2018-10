"Male hidroelektrane isplative za jednu povlašćenu vrstu, investitore"

Tok emisije:

21:53 Janjušević je ponovila da su mHE isplative za jednu povlašćenu vrstu - investitore.

21:50 Iković je istakao neophodnost odlaska u mjesne zajednice i razgovora sa mještanima. "Od starta je prisutan problem nesaradnje Ministarstva ekonomije i drugih ministarstva zaduženih za očuvanje životne sredine. Ne znamo u kojoj mjeri sve to utiče na zdravlja čovjeka".

21:44 Vujović je kazao da su teške optužbe da su ljudi u Lipovskoj Bistrici kupljeni. "Zašto mislite da se neko ne može dogovoriti sa nekim o nečemu?"

>>U martu tvrdili da ih država tretira "kao Indijance": Mještani sada oduševljeni Blažovom elektranom<<

"Primjer Lipovske Bistrice je slučaj za ispitivanje od strane SDT. Pokazali su da sve ima svoju cijenu, a naročito ljudi", smatra Janjušević.

21:30 "Svima je jasno da mHE nisu ekonomski opravdane, osim za povlašćene investitore", istakla je Janjušević. Poručila je da ne čudi situacija na Cijevni kada se u reonu NP Prokletija planiraju mHE.

Ona je podsjetila da je resorno Ministarstvo Srbije danas saopštilo da planira da zabrani gradnju malih hidroelektrana.

Iković je pokazao i fotografiju izgradnje mHE na zaštićenom području Mojanske rijeke. On smatra da je netaknuti dio rijeke je zapravo ono što Crna Gora treba da ponudi.

21:25 Iković je kazao da su građanji izgradnjom mHE dobili samo veće račune za struju. On je podsjetio na istraživanje MANS-a koje je pokazalo da se u jednom slučaju više od tri miliona eura građana "prelilo" u džepove koncesionara.

21:23 Vujović smatra da se previđa činjenica da je u 12 mHE u Crnoj Gori uloženo 40 miliona eura. "50 odsto investicija se vratilo Crnoj Gori".

"Kod projekata mHE dobit nije toliko sigurna, prisutni su i rizici", rekao je on.

Na pitanje zašto posao mHE nije dominantno državni posao, odgovara da lokalne samouprave moraju da pokažu interesovanje oko takvih projekata. Kao "dobar primjer" je naveo Berane i Andrijevicu.

21:09 Brajović isitče da planove koncesija vodotoka donosi Ministarstvo ekonomije, a da planski dokument donose MORT ili lokalni sekretarijati po opštinama.

"Veliki problem koji tišti Crnu Goru je neistraženost biodiverziteta", kazala je Janjušević i dodala da se u nekim slučajevima koristi i pogrešna metodologija, navodeći primjer Krnova.

21:03 Brajović smatra da je nesporno da svaki posao implicira pojavu nekih negativnih uticaja te da su zbog toga tu mehanizmi procjene uticaja.

21:00 Vujović nije ni nakon nekoliko puta ponovljenog pitanja odgovorio da li je kompanija Blaža Đukanovića imala konkurenta za poslove dva vodotoka koji su dodijeljeni toj kompaniji.

20:59 On tvrdi da svako ima pravo da se prijavi na tendere, te da niko nije dobio ekskluzivno pravo na te poslove. "Nisam čuo primjedbe na tenderske postupke i dobijanje kocesija".

Iković je kazao da je u vlasništvu EPCG danas sedam mHE koje učestvuju sa jedan odsto električne energije. "Postavlja se pitanje zašto tako unosan posao ne radi država".

20:53 "Nacionalni cilj Crne Gore je po direktivama EU", tvrdi Vujović. Cilj je 20 električne energije bude iz obnovljivih izvora, preliminarni podaci su da smo cilj dostigli, kazao je.

On je replicirajući Jovani Janjušević izjavio da gubici ne mogu biti 20 odsto već da su oni ispod 15 odsto. Obnovljivi izvori energije ne podrazumijevaju samo mHE već i solarne i vjetroelektrane, dodao je on.

20:44 "Riječ je o mHE koje proizvode malu količinu električne energije, dok su gubici na mrežama 20 odsto", kazala je Janjušević. "Ne rješavamo uzrok, već kreiramo nove probleme".

Ona je istakla i to da u samom procesu planiranja obični ljudi nisu dovoljno i adekvatno informisani te da su svjesti situacije tek onda kada se bageri pojave na rijekama.

20:42 Šef WWF Adria, Deni Porej, u insertu mini intervjua prikazanog u emisiji, kaže da su uzročnik malih hidroelektrana na Balkanu subvencije na električnu energiju koje omogućavaju investitorima da povrate investicije i onda kroz par godina zarađuju na elektranama. "Svako od nas plaćanjem računa za struju subvencionira male hidroelektrane i uništavanje prirode".

20:35 "Stav Ministarstva ekonomije je da ne komentarišemo ono što rade druge zemlje", rekao je Vujović, i dodao da to ne znači da se ne moraju poštovati ekološki standardi i međunarodne konvencije.

20:31 Janjušević je podsjetila da Crna Gora ima samo jednog inspektora koji je zadužen za kontrolu vodotoka svih rijeka.

Govoreći o stanju u kojem je crnogorski dio Cijevne Brajović je kazala da u Crnoj Gori nema devastacije Cijevne od strane države već da je riječ o ilegalnoj devastaciji od strane građana koju je neophodno iskorijeniti.

20:29 "I mi nosimo veliki dio odgovornosti za Cijevnu", rekao je Iković. "U njoj imamo nedozvoljenu eksploataciju šljunka, krivolov...".

Cijevna neće presušiti, ali je pitanje koliko će donji dio toka "simulirati" prirodni tok Cijevne. "Usmjeravanjem većeg dijela vode ukida se biološki proces samoodržavanja i prečićavanja vode, upozorio je on i dodao da će se temperatura vode povećati.

"Svaka hidroelektrana znači prekidanje jednog dijela rijeke. Amputiramo dio ekosistema", kazao je Iković i ocijenio da će to imati poslejdice na ribni svijet rijeke Cijevne koji je značajan za stanovništvo.

On je podsjetio da je SO Glavnog grada donijela plan zaštite Cijevne te da je i tada bilo riječi o hidroelektranama na Cijevni. Nemamo dovoljnu saradnju između institucija, dodao je on.

Postavio pitanje da li je na zajedničkoj sjednici Vlada Albanije i Crne Gore u Skadru bilo riječi o hidroelektranama na CIjevni.

20:23 Brajović je kazala da ni Agencija za zaštitu životne sredine nije bila obaviještena o ovom slučaju prije 20 dana kada je dopis stigao u MORT.

Vujović tvrdi da Ministarstvo ekonomije nije obaviješteno o poslovima na Cijevni. "Očekujem da će Vlada postupiti odgovorno i da će resori u najmanju ruku tražiti informacije od kolega iz Albanije i mogućim uticajima na vodotok u Crnoj Gori".

20:17 Janjušević je izjavila da je ona lično, prije 20 dana, uputila dopis Ministarstvu održivog razvoja u kojem ih je obavijestila o dešavanjma na Cijevni. "Nikada nisam dobila povratnu informaciju, što je bio signal za obraćanje medijima".

"Kao država imamo mogućnost da tražimo dostavljanje dokumentacije i otvaranje mogućnosti diskusije o problemu", poručila je Brajović. Ako do dijaloga ne dođe moguće je obratiti se komisiji koja je po konvenciji zadužena za to, a u krajnjem je moguća i međunarodna arbitraža.

20:12 Brajović je kazala da nažalost ne znamo da li je u Albaniji urađena procjena uticaja na životnu sredinu. "Ukoliko su sprovodili procjenu, morali su nas obavijestiti o tome", dodala je.

I ona je ponovila da je po navedenoj konvenciji Albanija morala upoznati Crnu Goru na ono što se dešava na Cijevni. "Jako je dobro što je NVO upoznala javnost sa stanjem na terenu", kazala je ona.

20:07 Pavle Radulović, ministar turizma i održivog razvoja u insertu prikazanom u emisiji je kazao da je Vlada zatražila pojašnjenje od albanskih kolega zbog građenja mini hidroelektrana na albanskom dijelu Cijevne. "Albanska strana je morala da nas obavijesti o svojim namjerama po ESPOO konvenciji", izjavio je Radulović.

On je dodao da je ne može da komentariše kakav bi efekat gradnja ostavila na Cijevnu dok ne vidi dokumentaiju albanske strane. "Nismo bili obaviješteni od strane ambasade. Ona nije morala ni znati".

Tema emisije:

Koliko mini elektrana se planira na rijeci Cijevni, na albanskoj teritoriji? Zašto o tome, shodno međunarodnim konvencijama, nije obaviještena Crna Gora? Kako je moguće da vlast nije znala šta se dešava u neposrednom okruženju, i da li je odnos prema toj i drugim rijekama, išta bolji na našoj teritoriji?

Kakve su posljedice izgradnje mini elektrana u Crnoj Gori, ko od njih ima više koristi – društvo ili, kako tvrde u civilnom sektoru, privilegovani pojedinci?

Na tu temu govoriće Nikola Vujović, državni sekretar u Ministartvu ekonomije, nadležan za sektor energetike, Tamara Brajović iz Agencije za zaštitu životne sredine, Vuk Iković, biolog i predstavnik organizacije KOD i Jovana Janjušević iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica.

