Male kazne za silovanje u Crnoj Gori: Novčane, uslovne, do osam godina zatvora

Prema podacima koje su nam dostavili iz Sudskog savjeta, od 2015. do 2017. godine za krivično djelo silovanje pravosnažno je osuđeno 13 osoba, a kazne za to krivično djelo bile su različite – od novčane, preko uslovne kazne i oduzimanja oružja, propisanog obaveznog liječenja narkomana, do kazne zatvora - od nekoliko mjeseci do osam godina.

U istom periodu za krivično za krivično djelo obljuba nad djetetom pravosnažno je osuđeno 12, a u ovoj godini jedna osoba.

To što je najveća kazna za ovu krivičnih djela osam godina, te što nikada nije izrečena najveća zatvorska kazna 15 godina, za advokata Zdravka Begovića nije problematično.

“Ako bi napravili neku paralelu za krivično djelo ubistvo, kad neko nekoga liši života, dobije se kazna za onaj osnovni oblik od 12 do 13 godina, dakle kad bi pravili neku paralelu ili poređenje, ispalo bi da ta kazna i nije tako mala za krivično djelo silovanje", kazao je advokat Zdravko Begović.

S druge strane, u Centru za ženska prava smatraju da je evidentna blaga kaznena politika, ali da je akcenat, prije svega staviti, na kompletan proces koji prethodi izricanju kazne.

“Potrebno je da postoje svi oni servisi , adekvatna istraga i forenzika koja prati takvu istragu da bi na kraju i sud mogao pravilno i pravično da procijeni visinu kazne za jedno ovakvo kd. U ovom trenutku u Crnoj Gori to ne postoji, ne postoji čak ni za djecu.Moram da kaže da je bilo onih koji su imali mnogo muka da dokažu šta im se zapravo desilo“, kazala je Maja Raičević, izvršna direktorica Centra za ženska prava.

Raičević ukazuje i na podatak da je prema izvještaju vrhovnog državnog tužilaštva za prošlu godinu, u Crnoj Gori bilo svega tri slučaja seksualnog nasilja, odnosno krivičnih djela protiv polne slobode prijavljeno ovom Tužilaštvu.

“Što negdje ukazuje na to da se žrtve ne osjećaju dovoljno bezbjedno niti dovoljno zaštićeno da bi ovo kd prijavile”, kazala je Raičević.

Sud, objašnjava Begović, prilikom utvrđivanja kazne za ovo krivično djelo, uzima u obzir više okolnosti u obzir.

“Prvo se mora utvrditi oblik, odnosno radnja izvršenja tog krivičnog djela, da li se radi o tom kvalifikovanom obliku krivičnog djela, odnosno da li su izvršioci tog krivičnog djela više lica, da li se radi o žrtvi koja je maloljetna , da li je licu koje je silovano nanešena teška tjelesna povreda ili, ne dao bog, smrt", kazao je Begović.

Iz nevladinog sektora apeluju na medije da, imajući u obzir osjetljivost situacije u kojoj se nalaze žrtve silovanje, profesionalno izvještaju o ovoj problematici, te zaštite identitet žrtve pri izvještavanju.

