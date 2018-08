Mandić: Mnogo se rizikuje ako Knežević i ja budemo osuđeni u slučaju "Državni udar"

Jedan od lidera Demokratskog Fronta Andrija Mandić poručio je da se mnogo rizikuje i na unutrašnjem i na spoljašnjem planu ako on i Milan Knežević budu osuđeni u slučaju državni udar jer tvrdi da su nevini.

Ponovio je da su dijelovi srpske i crnogorske tajne službe učestvovali u montiranju ovog slučaja.

U intervjuu TV Vijesti, Mandić je poručio da osjeća odgovornost za loš rezultat DF-a na lokalnim izborima, ali ne spominje eventualnu ostavku već nastavak borbe protiv režima.

“Ja računam da ćemo do kraja septembra imati završene razgvoore sa građanima koji bi eventualno podržali proteste koje organizuje DF i mi računamo da bi 1. oktobra saopštili naš odnos prema tome“, kazao je Mandić.

Da li ćete osim sa građanim povodom protesta razgovarati i sa ostalim kolegama iz opozicije?

Imamo mi veliko iskustvo sa kolegama iz opozicije kada su protesti u pitanju i oni će se priključiti kada vide da je dovoljno veliki broj građana ..”

Da li će DF učestvovati u Radnoj grupi za izmjene izbornog zakonodavstva, ukoliko bude formirana u Skupštini i koji će biti vaši konkretni prijedlozi?

Mi moramo na kolegijumu Skupštine da vidimo koji je to opseg u kom bi se kretala radna grupa, koji su to ciljevi koje treba da postavimo u Radnoj grupi, da li to podrazumijeva šire promjene ili je to samo usklađivanje sa onim što je preporučio OEBS, da vidimo sastav odnos vlasti I opozciije pa tek onda da damo konačan stav vezano za učešće ili ne.

Da li se na stranačkim organima Df-a raspravljalo o lošem rezultatu na lokalnim izborima, i da li je uopšte bilo riječi o odgovornosti, ili eventualno o ostavkama lidera Fronta?

Konstatovali smo da rezultat nije dobar ali smo takođe zaključili da situacija u kojoj se nalazi DF posebno sudski progoni, da to što izdržava DF nema stranke u Evropi koja bi izdržala a da se ne raspadne ili ne bude u situaciji da ima gori rezultat nego što ima Front, + odlučili smo da nastavimo još odlučinije u borbni protiv crnogorskog režima.

A da niko u međuvremenu ne podnese odgovornost za loš rezultat? Da li Vi kao jedan od lidera DF-a osjećate odgovornost?

Ja svakako da osjećam odgovornost, da ne osjećam odgovornost ne bi bio tu gdje sam. Vi znate da mi imamo i medije koji su u raznim kombinacijama sa premijerom I sa nekim iz vlasti i mi dobro znamo odakle se pokreću akcije i da to uopšte nije dobronamjerno prema DF-u.

U toku je sudski proces u slučaju poznatom kao državni udar, šta ćete raditi ako Vas osude?

Ja sam nevin čovjek I to je vidjela ukupna crnogorska javnost da u tim dokazima ne postoji ništa što bi moglo nas osuditi. .. Ali evo, kada se to desi saopštićemo onda šta ćemo raditi. Ja ipak mislim da je ovo 21. vijek, da se mnogo rizikuje, na svakom planu I na unutrašnjem I na spoljašnjem, da se bez dokaza neko osudi “

Nadležne vlasti (pravosudne) u Podgorici i Beogradu u ovom su slučaju (državni udar) vrlo dobro sarađivale a izjave tadašnjeg premijera Vučića, nakon prve njegove reakcije 2016. godine, nijesu olakšale nego otežale Vašu poziciju. Nikada nismo čuli Vaše mišljenje o tome?

Vučić je rekao i da nijedan političar i ni jedan državljanin nije umiješan u ono što su prikupile neke službe u Srbiji, ali to nije smetalo crnogorske vlasti da optuže nas. Ja mislim da su djelovi srpske I crnogorske službe bezbjednosti sarađivale u montiranju ovog slučaja I to sam saopštio stotinu puta.

