Medenica: Sudstvu prijeti anarhija ako se na vrijeme ne izabere Sudski savjet

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica poručila je da će se sudstvo naći u veoma teškoj situaciji ako do 2. jula ne bude izabran novi Sudski savjet, za šta sada nema dvotrećinske većine u parlamentu, jer opozicija svoju podršku uslovljava ponavljanjem parlamentarnih izbora.

Medenica je u intervjuu Televiziji Vijesti rekla da će to značiti anarhiju u ovoj grani vlasti i poziva Venecijansku komisiju da pronađe deblokirajući mehanizam.

Novinarka TV Vijesti Danijela Lasica pitala je Medenicu šta će se konkretno desiti, ako se stvar ne riješi do 2. jula.

“To je očigledno s obzirom na dvije trećine kao uslov za izbor članova Sudskog savjeta iz reda onih koji nijesu sudije, odnosno iz redova istaknutih pravnika. Šta je naime problem. Problem je da je Venecijanska komisija u suštini u sadejstvo određenih političkih struktura nametnula jedno rješenje koje do sada nije vidjeno nigdje u okruženju, pa čaki ni u državama EU, sa tim visokim stepenom glasanja za članove jednog tijela kakav je Sudski savjet. Oni pri tom nijesu apsolutno konsultovali sudsku vlast, jer ona je bila protiv tog , uz oprez da može doći do blokade, i evo sada ćemo imati blokadu. Oni tada su bili obavezni da predvide i deblokirajući mehanizam, a to nijesu radili. Ja sam ih pozvala sada da to urade", kazala je Medenica.

Na pitanje šta bi to konkretno značilo za crnogorsko sudstvo, ona pojašnjava da sudska grana vlasti ne može da funkcioniše bez svoje vlade, kao što ni država može da funckioniše bez vlade kao izvršene vlasti.

Stav opozicije da neće dati podršku bez izbora Medenica komentariše kao direktan politički uticaj na samostalnost i nezavisnost treće grane vlasti.

"Ako mi zavisimo od političkih dogovaranja, pregovaranja, uslovljavanja, onda ne trebaju ni građani da očekuju da će imati punu I kvalitenu sudsku zaštitu, jer ona će biti okrnjena, time što aposolutno, osnovne funckije sudske grane vlasti, neće biti moguće obaviti. Jer, ako nemate finsijskih sredstava, ne može ni jendo suđenje da se održi, ne mogu vještaci da se plate, ne mogu sudje da budu plaćene za svoj posao I mnogo što šta drugo," ističe Medenica.

Upitana na koji način smatra da bi Vecijanska komisija mogla da pomogne, jer da bi došlo do izmjena, mora se izmijeniti zakon, tj. Ustav, a za tako nešto je opet potrebna dvotrećinska većina, Medenica navodi da su još tada "digli glas protiv toga".

"Znali smo da ćemo jednog dana imati ovaj problem. Međutim, niko sudsku granu vlasti tada nije čuo, e sada neka Vencijanska komisija, koja je uz pomoć jedne poltičke partije koja je, evo vidimo, sišla sa političke scene, izlobirala ovakvo rješenje - sada neka ta Vencijanska komisija omogući i crnogorskom sudstvu da radi svoj posao i građanima Crne Gore da imamo vladavinu prava u punom smislu te riječi”, rekla je Medenica.

Ona smatra da će se država i sudstvo biti u vrlo teškoj situaciji ukoliko do 2. jula ne budemo imali novi Sudski savjet i dodatno pojasnila šta to konkretno znači.

“Odjednom ćemo stati. Mi nemamo vremena za čekanje, niti će nas iko čekati na putu pregovora", napominje ona, dodajući da to znači i da nećemo moći da biramo sudije.

“Ne… sa ovakvim stanjem, ne. Niti disciplinska odgovornost, niti budžet, niti izvještaj o radu, niti razrješenja, izbor predsjednika, a mnogima ističe mandat. Svi sudovi će u jednom trenutku ostati bez predsjednika, biće anarhija u trećoj grani vlasti, ukoliko Venecijanska komisija ne nađe jedan adekvatan deblokirajući mehanizam", zaključuje predsjednica Vrhovnog suda.

