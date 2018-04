Miličkoviću, Dedeiću i Kalaču manje od 1% glasova, ali će dobiti po 17.000 eura

Jedan od uslova koji je kandidat na nedavno završenim predsjedničkim izborima morao da ispuni kako bi ušao u trku za šefa države bio je da prikupi nešto manje od osam hiljada potpisa.

Bez obzira na ostvaren rezultat svi učesnici od države su dobili jednaka sredstva. Među njima su i Vasilije Miličković, Dobrilo Dedeić, i Hazbija Kalač koji pojedinačno nijesu dobili povjerenje ni jedan odsto birača.

"Svi kandidati koji su učestvovali u tom prvom izbornom krugu podijele novca dobili su po 17 hiljada pa i kandidati Miličković, Kalač i Dedeić. Dakle dobili su 3 puta po 17 hiljada eura", kazao je za TV Vijesti Dragan Koprivica iz CDT-.a

Miličković, Kalač i Dedeić Državnoj izbornoj komisiji su zajedno predali oko 25 hiljada potpisa podrške, a na izborima su osvojili nešto više od 5 hiljada glasova.

"Hazbija Kalač 2,677 glasova - 0,8 odsto, Vasilije Miličković 1593 glasa - 0,48 odsto, i Dobrilo Dedeić 1363 glasa - 0,4 odsto", kaže Mersudin Dautović iz DIK-a.

Po riječima Dragana Koprivice ne dešava se prvi put da zakon nekim kandidatima omogućava da dođu do novca, zatim do značajnog medijskog prisustva i konačno do uticaja na odluku o izborima kroz učešće u proširenom sastavu izborne administracije. A da to ne opravdaju brojem osvojenih glasova.

"Kad vidimo njihove troškove znaćemo, zapravo pretpostavljam da je to bio motiv", ocjenjuje Koprivica.

TV Vijesti kontaktirala je izborne štabove Miličkovića, Kalača i Dedeića kako bi provjerili koliko je koštala njihova predsjednička kampanja.

Vasilije Miličković i Hazbija Kalač navodno su, prema informacijama koje su u TV Vijesti dobili, potrošili oko 20 hiljada eura, dok kandidat Dobrilo Dedeić nije odgovarao na pozive.

U CDT-u podsjećaju da su imali predlog da se, kako kažu, uozbilji izborni proces i zaštiti državni novac, a da se u isto vrijeme nikome ne uskrati mogućnost da bude biran.

"Da se potpuno izbace potpisi kao sredstvo verifikacije. Da se odredi neka vrsta novčanog iznosa npr. 20 hiljada koji kandidat položi kao depozit prije nego što počnu izbori. Nakon toga ukoliko ne pređe određeni minimalanm iznos npr. 1 posto glasova on taj depozit ne može da povrati. Na kraju krajeva ako neko nema taj minimalni iznos novca vrlo teško da može biti predsjednik države da budemo potpuno otvoreni i pošteni."

Kandidat prikupi 8 hiljada potpisa i nema posebnu odgovornost šta će uraditi na izborima a od države dobije novac? Kako zaštiti sledeći izborni proces?

"U tom smislu DIK nema nikakve mogućnosti odnosno ingerencije da reaguje. To je propisano zakonom o finansiranju političkih subjekata i tim zakonom je utvrđen način raspodjele i finansiranje kampanja", smatra Dautović.

Dautović kaže i da bi u budućnosti trebalo razmišljati o utvrđivanju nekih novih pravila odnosno uslova pod kojima kandidati dobijaju državni novac.

