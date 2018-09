"Milo Đukanović je predsjednik države, Vlade i sudova i što on naredi to će biti"

Dio bivših radnika Radoja Dakića protestovao je danas pred Ustavnim sudom, čiji ih je predsjednik Dragoljub Drašković primio na razgovor i, kako kažu, priznao da taj sud nije u zakonskom roku razmatrao njihovu žalbu.

Oni su još u oktobru prošle godine zatražili da se na sve bivše radnike primijeni odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, na osnovu koje je njih pet dobilo potraživanja na ime 77 neisplaćenih zarada.

Sada traže da Ustavni sud ovaj predmet razmatra na prvoj narednoj sjednici, a najavljuju i nove proteste.

"Što se kaže, čekajući ja na tebe, ja izgubih samog sebe... ostarali smo ne znamo hoćemo li dočekati te pare", istakao je Radoslav Pejović, bivši radnik "Radoja Dakića".

Na osnovu pravosnažnih presuda, "Dakićevci" potražuju 77 plata, što je sa kamatama, oko 60 miliona eura.

Ponavljaju da ih godinama šetaju od Vlade do sudova, a kada je njihove predstavnike jutros primio predsjednik Ustavnog suda Dragoljub Draškovic, nijesu imali velika očekivanja

"Ne oćekujem ništa, a mislim i većina jer jedan čovjek rješava cijeli problem u Crnoj Gori – to je Milo Đukanović, on je i predsjednik države i predsjednik Vlade i predsjednik sudova i što on naredi to će biti", kazala je Vesna Božović, bivša radnica "Radoja Dakića".

"Aco Đukanovic, koji je tužio državu za Limenku, on je dobio 11 miliona – danas rješenje, za dva dana je dobio pare, a mi ne možemo evo 12 godina, pa kakva je to država...?", poručio je Rajko Radulović.

Dobre vijesti nije imao ni njihov predstavnik nakon razgovora sa prvim čovjekom suda.

"Nekad i izraz lica kazuje dosta. Priznato je od strane predsjednika da nije ispoštovan zakonski rok za donošenje odluke", kazao je Milan Vukčević, predstavnik bivših radnika "Radoja Dakića"

Rok da Ustavni sud odlučuje o njihovoj žalbi istekao je 28. avgusta, pa su, kaže Vukćević, predsjedniku suda rekli da od tada svakodnevno krši Ustav.

Traže da se njihova žalba razmatra na prvoj narednoj sjednici

"Osnovano sumnjamo da je ovdje sud pod uticajem izvršne vlasti. Tražimo od Ustavnog suda da našu žalbu razmatra na prvoj sjednici i da donese odluku pa bila ona pozitivna ili negativna", kazao je Vukčević

To im je, kažu, potrebno da bi nastavili dalje u dokazivanju da međunarodne presude imaju prioritet, pa su najavili nova okupljanja u većem broju.

Država je za pet bivših radnika isplatila nešto preko 217 hiljada eura na ime neisplaćenih zarada, i još po dvije hiljade eura kao naknadu štete, budući da je sredinom prošle godine priznala grešku i pristala na poravnanje.

