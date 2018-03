Mještani se bune zbog hotela sa 11 spratova: Nemaju svi ista prava u ovoj zemlji

U Rafailovićima, na samoj obali mora, niče luksuzni kondo hotel. Problem je, međutim, što ima tri puta više spratova nego što je dozvoljeno DUP-om Bečići, kojim je predviđeno da objekti na ovoj urbanističkoj parceli ne smiju imati više od pet spratova. Zato se pojedini mještani bune.

"Za jednu lamelu je odobreno suteren, plus P, plus 10 spratova, a na drugoj je predviđeno 4 suterena, prizemlje plus 11 spratova... Meni kao ... korisniku istog DUP-a Bečići, dozvoljeno je da gradim samo četiri sprata i ništa više. Nemaju svi ista prava u ovoj zemlji...", kaže za TV Vijesti mještanin Filip Rafailović.

Ovakve urbanističko-tehničke uslove koji nisu u skladu sa DUP-om Bečići, Ministarstvo održivog razvoja je budvanskim kompanijama Nivel-invest i Luzitano-invest izdalo 2011. godine. Investitor se u međuvremenu promijenio, pa je Opština Budva, na zahtjev novog graditelja Davora Spaića iz Sarajeva, postavila nove uslove, ovog puta u skladu sa DUP-om. Novi investitor je, međutim, ovaj dokument zanemario i radove počeo po starom, iz 2011. A da su urbanistički uslovi Ministarstva bili sporni, Rafailović je u septembru prošle godine dokazao na Upravnom sudu.

"Koji je donio presudu u moju korist, odnosno nije dozvolio gradnju toliko spratova, nego je poništio rješenje MORT-a. Inspekcija je dolazila u više navrata, konstatovali su da je tako kako je, imaju presudu Upravnog suda, međutim, ne postupaju po njoj...", dodaje Rafailović.

Pa iako je Upravni sud Spaiću osporio građevinsku dozvolu, radovi su nastavljeni. Građevinski inspektor Vladan Juretić bezuspješno ih je stopirao 28. decembra prošle godine.

"Zabranjeno izvođenje daljih radova na izgradnji objekta na lameli A i lameli B, koje su bile obuhvaćene poništenom građevinskom dozvolom. Kontrolnim inspekcijskim pregledom predmetne lokacije, utvrđeno je da je investitor nastavio sa izgradnjom lamele B i za istu je doneseno Rješenje o rušenju 07. marta 2018. godine", navode iz Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje Ministarstva održivog razvoja i turizma,

Ipak, lamela nije srušena jer je investitor uložio žalbu. No, dok čeka na rušenje spornog objekta, zbog kojeg bi ostao bez pogleda na zapad i jug, Rafailović ne sjedi skrštenih ruku.

"Investitor i vlasnik su tražili novo dobijanje građevinske dozvole, a ja sam kao stranka u postupku tražio od vještaka koji je građevinske struke i koji je za planska dokumenta da vještači da li imaju ili nemaju pravo da grade...", kaže Rafailović.

Da nemaju pravo grade, u februaru ove godine ocijenio je sudski vještak i arhitekta Miodrag Maraš.

"Idejni projekat nije urađen ni revidovan u skladu sa zakonom i stručnim propisima, i DUP-om “Bečići”, pa smatram da se na ovakav idejni projekat ne može izdati građevinska dozvola", navodi Miodrag Maraš, vještak arhitektonsko urbanističke struke.

Rafailović se zbog toga nada da će nadležni ovog puta poštovati zakon, kao što ga poštuju kada je riječ o ostalim mještanima, dok renoviraju svoje domove.

