Mještani Štoja danima plivaju u fekalijama

Mještani Štoja kod Ulcinja danima su okruženi fekalijama, preko kojih gaze da bi stigli do svojih kuća. Do izlivanja septičkih jama je došlo zbog velike vode, koja nema kuda da otiče.

"80 posto teritorije Štoja je sa ovim problemom. Nije bio problem dok je voda bila čista, sad se to pomiješalo sa septičkim jamama, sad je to nepodnošljiv miris, voda je žuta, već su počeli komarci, ne možemo da koristimo kupatila, jer voda nema gdje", kazao je Đoko Đonović, mještanin Štoja.

"Ja sam totalno opkoljen vodom, ne mogu ni kolima da priđem kući, nemam vodu, sanitarije mi ne rade, tako da je stanje alarmantno I razmišljam da se evakuišem iz kuće", dodaje Feho Ličina, mještanin Štoja.

Neplanskom gradnjom zatvoreni su kanali kojim je voda nekada oticala u kanal Solane, a problem bi se riješio kopanjem novih. Mještani od Opštine traže novac za kupovinu materijala a radove bi izvodili sami. Ipak, aktuelna vlast nema u budžetu potrebnih nešto više od 6 hiljada eura.

"Uvijek naiđemo na jednu barijeru koju nikako da preskočimo- te nema novca na računu, te kako ćemo da riješimo, a ja mislim da je ovo krizna situacija. Najzad smo našli rješenje, pomoću komšije koji nam je dozvolio da pređemo preko njegovog imanja. Dali smo predračun za nabavku cijevi da bi voda išla u solanski kanal. Radove, kopanje i šahte, to ćemo mi da radimo kao građani", kaže Đonović.

Da je situacija urgentna svjesni su I u Opštini i obećavaju da će nova vlast imati novca za Štojane.

"Napravio sam ja sa njima premjer radova koje bi oni sami uradili, od nas traže da im pomognemo u materijalu. ( hoće li opština to finansirati, kažu da nemaju novca?) Platiće to Opština, mora da plati (kada ?) Nadam se ubrzo, nadam se da će nova vlast koja bude aktivna uzeti više u obzir ovaj problem", kazao je Đorđe Dabović, samostalni savjetnik za komunalne djelatnosti u Opštini.

Opasnost od zaraze tek sada prijeti.

"Hvala Bogu da se do sada nije desila neka velika zaraza. Kada bi se momentalno povukla voda , ostale bi sve fekalije. Ovo je žuta voda I kompletan Štoj, gdje je preko pet hiljada objekata, imaju septičke jame. Na jedan kraj placa voda, na drugi septičke- to se sve pomiješalo", navodi Dabović.

Da bi se problem poplava i izlivanja fekalija u Štoju, gdje tokom ljetnjih mjeseci boravi najveći broj turista, trajno riješio- potrebno je na kompletnom potezu do Ade iskopati od pet do sedam kanala, tvrdi Dabović. A za to , kako poručuje, treba samo malo dobre volje.

