Može li Podgorica postati "pametni grad" poput Madrida, Berlina...? Evo sa čim mi krećemo

Glavni grad uskoro dobija prvi pametni parking, koji bi trebalo da smanji gužve u centru grada. To je, međutim, tek prvi korak u realizaciji ideje Podgorica – Smart City.

Smart tehnologije razvijaju se u cilju poboljšanja kvaliteta života građana, objašnjava arhitekta Jovana Miljanić, a lepeza njihove primjene na nivou grada veoma je široka.

"Od kontrole protoka saobraćaja u određenom periodu dana, kada dolazi do najvećeg zagušenja, kontrole emisije izduvih gasova, dakle zaštite životne sredine... Jedan zanimljiv aspekat svakako jeste da je korisna alatka u procesu sanacije ili urbane regeneracije nastale problemima nedostatka planiranja, tj. nekvalitetnog planiranja."

Programer i preduzetnik Predrag Lešić podsjeća da se Crna Gora obavezala na primjenu evropske Digitalne agende, koja između ostalog predviđa i razvoj pametnih gradova. No, to je teško sproveti bez jasne strategije razvoja, ali i uključivanja građana u procese odlučivanja.

"Privatno-javno partnerstvo kod pametnih gradova je model koji je do sada najčešće eksploatisan i pokazao se jako efikasnim", navodi Lešić.

"Ono što je jako bitno u cijelom ovom procesu do tog samog trenutka implementiranja tehnologija jeste učešće zajednice, učešće građana + u mapiranju tih društvenih i socijalnih problema. I to je nešto što će sigurno zagarantovati učinkovitost ovih sistema", dodaje Miljanić.

Kreiranje pametnih rješenja, bez obzira da li je riječ o pametnom parkingu, odnošenju smeća ili kontroli emisije izduvnih gasova, nije vezano za evropske metropole i glavne gradove. Svako ko ima ideje, kaže Lešić, može da ih plasira na tržište.

"To je ono što je jedna tržišna utakmica, gdje gradovi se bore za svoja rješenja, da ih implementiraju svojim lokalnim zajednicama, da dokažu da to rješenje stvarno radi, da bi se na kraju to rješenje moglo eksploatisati u drugim gradovima. + Novca u regionu ima. Ima nekoliko fondova, imamo i prvi inkubator u Podgorici otvoren..."

Miljanić i Lešić će o pametnim gradskim rješenjima govoriti na najvećoj startap konferenciji na Balkanu, PODIM, koja krajem mjeseca prvi put gostuje u Podgorici.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (4 glasova)